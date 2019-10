Goiana entra em festa de Luciano Huck por engano e encontra Ivete Sangalo

A engenheira civil Marina Rosa Ozorio, de 23 anos, a prima Carolina Lico e a amiga Gabriele Massini, conseguiram tirar fotos com Ivete Sangalo no espelho do banheiro, ao lado do astro internacional Ashton Kutcher e com vários artistas depois de entrar sem querer em uma festa promovida por Luciano Huck. A história foi destaque no programa apresentado por Fábio Porchat, no canal GNT,

A saga do trio aconteceu em 2014, quando ocorria a Copa do Mundo no Brasil. Marina disse que tinha viajado ao Rio de Janeiro, e a prima sugeriu ir a uma festa que estava acontecendo no Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Durante o caminho, elas ficaram perdidas e foram parar na comemoração do apresentador. “A gente não conseguia achar o condomínio onde era a festa. Depois, achamos um movimento maior na entrada de um condomínio, o Fael [amigo que as levou] parou e falou: Eu vim trazer as meninas para a festa. Aí o moço falou: É a primeira casa esquerda”, contou.

A engenheira revelou no programa que a festa que elas pretendiam ir era paga, mas tinham conseguido o benefício de ter o nome na lista para pagar o valor do primeiro lote do ingresso. "Chegou na porta, a gente deu nome, e o moço falou que não estava na lista. A gente falou que estava na lista da Joana, aí ele falou Joana não sei de que. E aí a gente falou: É esse aí mesmo. Eu lembro que bati na perna e falei: Não acredito que vim de Goiás para passar um negócio desse".



Ashton Kutcher também estava na festa Foto: Arquivo Pessoal

Foi quando elas foram salvas por um desconhecido. “Chegou um rapaz, sem ser o da lista, e falou: ‘Deixa as meninas entrarem'. E aí a gente perguntou para o cara quando a gente ia pagar, porque a gente comprou o primeiro lote. Aí ele falou que a festa não pagava”, completou Marina. Segundo ela, foram várias as surpresas, primeiro por serem recebidas com guarda-chuva, depois com o tamanho da casa e, em seguida, com a quantidade de famosos, como David Becker, Bruna Marquezine, Preta Gil, Sabrina Sato, e Alessandra Ambrósio.