Gloria Groove se une a Post Malone e Cardi B e terá música no jogo 'Need for Speed'

É a vez de Gloria Groove, 24, levar a representatividade drag queen mundo afora. A cantora brasileira foi confirmada como parte da trilha sonora do videogame "Need for Speed Heat", com a música "Coisa boa", lançada no início deste ano.

Ao lado de nomes importantes da indústria internacional, como Kendrick Lamar, Cardi B, Post Malone, Diplo e Major Lazer, Groove divulgou na última segunda (4) a novidade em seu Twitter, que foi bastante comemorada por seus fãs. "Absolutamente lendária", citou um internauta na rede social em resposta ao tuíte da artista.

"Need for Speed" é uma série de jogos eletrônicos de corrida de automóvel publicada pela Electronic Arts, em 1994, e produzida por vários estúdios, incluindo o canadense EA Black Box, o britânico Criterion Games e o sueco Ghost Game. A 24º edição, em que Groove participará, é em comemoração aos 25 anos do jogo. O título será lançado nesta sexta-feira (8), para Xbox One, PlayStation 4 e PC.

Além de Groove, Pedro Bromfman, 43, é outro brasileiro confirmado na trilha sonora. Conhecido por seu trabalho como compositor de filmes, Pedro fez sucesso com a série "Narcos", da Netflix.

"Coisa boa", hit de sucesso da cantora Gloria Groove, foi lançado em janeiro deste ano e ainda faz sucesso. Com quase 50 milhões de visualizações no YouTube, a canção é conhecida como um hino contra a opressão.

"Sinto que a letra contempla toda e qualquer luta que lida com circunstâncias de opressão. Está aberta para diferentes interpretações e caminhos, sendo que o fio condutor é a união de forças", explicou Groove à reportagem.

O movimento drag vem ganhando cada vez mais força e representatividade na mídia. Recentemente Pabllo Vittar venceu a categoria de melhor artista brasileiro do MTV Europe Music Awards 2019 e também foi o primeiro artista do país a se apresentar no evento.