Fortal 2020: primeiras atrações do corredor da folia são divulgadas

O Fortal 2020 divulgou, nesta sexta-feira (28), as primeiras atrações que vão passar pelo corredor da folia. Do dia 23 ao dia 26 de julho, o público vai curtir grandes nomes da música, além de poder usufruir de uma mega estrutura na “Cidade Fortal”.

No dia 23 de julho, iniciando a programação do Fortal 2020, o público vai se divertir os principais sucessos do Harmonia do Samba e do Parangolé no bloco Bagunça, além da animação característica do cantor Bell Marques junto com os filhos Rafa e Pipo Marques. Já no dia 24 de julho, o público será embalado por uma mistura de ritmos com a volta da cantora Claudia Leitte ao bloco Largadinho, apresentando os maiores hits da carreira e do novo álbum “Bandera”.

O bloco Eh Loco também desfila no “Corredor da Folia” com a Banda Eva e o funk de um dos principais hitmakers do país, Pedro Sampaio. Um dos blocos mais tradicionais, o Siriguella, comandado pelo cantor Bell Marques, anima o público com axé durante todo o fim de semana.

No dia 25 de julho, a cantora Ivete Sangalo volta ao Fortal com shows em dois dias seguidos, assim como foi feito no ano passado, com o bloco Village. Outra novidade de 2019 se repete: o baiano Léo Santana é atração confirmada. Encerrando a festividade, no dia 26 de julho, o forró invade a Cidade Fortal com o cantor Jonas Esticado.