Fernanda Young morre aos 49 anos no sítio da família em Minas Gerais  

A escritora, atriz e apresentadora Fernanda Young morreu neste domingo (25), aos 49 anos. Ela estava no sítio da família em Gonçalves (MG).

O enterro será realizado às 16h15 no cemitério de Congonhas. A causa da morte não foi divulgada oficialmente. Segundo o portal G1, ela teve uma crise de asma seguida de parada cardíaca.

Em setembro, a atriz entraria em cartaz com a peça "Ainda nada de novo", em São Paulo, em que dividiria o palco com Fernanda Nobre.

A carreira de Fernanda teve inicio em 1995, com a série de TV exibida pela Globo "A comédia da vida privada", inspirada em textos de Luis Fernando Verissimo. Lançou o primeiro livro, "Vergonha dos pés", em 1996, pela editora Objetiva.

"As pessoas me acham maluca, mas estou observando tudo - de dentro e de fora", publicou Fernanda Young na legenda de uma foto em sua rede social no último sábado (24).