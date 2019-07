Fã de Durval Lelys perde chapéu com 19 anos de história no Fortal e faz campanha para encontrá-lo

O cearense Valeriano Sousa sempre fez questão de estampar a admiração por Durval Lelys em um chapéu, que o acompanha em todos os shows do cantor há quase duas décadas. Não foi diferente durante a apresentação do ídolo no Fortal, na última sexta-feira (26). Depois de uma noite "alto astral", conta, ele se viu sem a peça companheira de tantos momentos felizes.

"Perdi o chapéu já fora da cidade Fortal, sai com ele na cabeça. Ou perdi nas barraquinhas de lanche ou dentro do carro, na volta para casa", deduz e acrescenta que não tem como entrar em contato com o motorista do automóvel por não ter pedido a corrida por meio de um aplicativo. Diante da perda, ele iniciou uma campanha nas redes sociais para reaver a peça.

O fã costumizou o chapéu em homenagem a banda 'Asa de Águia' FOTO: ARQUIVO PESSOAL

"Esse chapéu tem 19 anos que o comprei e tem um valor sentimental muito forte. Sempre o usei durante esses 19 anos em todos os shows do Asa de Águia/ Durval Lelys que estive presente ou seja, tem muitas histórias e quero muito tê-lo de volta comigo". A peça já foi usada, inclusive, pelo cantor.

Item único no mundo

O chapéu foi comprado em São Paulo por um amigo, no ano 2000. "Disse pra ele providenciar, pra eu ir pro Fortal. Quando chegou, achei super bacana e pedi para um outro amigo pintar "Asa" na frente. Todos os shows eu só ia com ele".

O cearense já perdeu a peça uma outra vez, há alguns anos e, por uma sorte do destino, conseguiu reencontrá-lo sete meses depois. "No Fortal de 2003, alguém da pipoca puxou da minha cabeça. Quando virei, não vi mais nada. Em fevereiro do outro ano, um amigo foi passar o carnaval em Aracati e viu um homem com ele. Convenceu a entregar e deu uma quantia em dinheiro", relembra.