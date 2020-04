Ex-BBB Diego Alemão é preso após acidente de trânsito em Curitiba

O ex-BBB Diego Alemão foi preso pela PM do Paraná na manhã deste sábado (18), após se envolver em um acidente de trânsito em Curitiba, no bairro Santa Quitéria.

Ele já deixou a delegacia e foi encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito.

Segundo a assessoria de imprensa da PM do Paraná, o ex-Big Brother ameaçou bater no outro motorista envolvido no acidente e desacatou os policiais que o abordaram. Ele também se recusou a fazer o teste de bafômetro.

A reportagem não conseguiu depoimento de Alemão até a tarde deste sábado.

Diego Alemão foi o vencedor da sétima edição do Big Brother Brasil, exibida em 2007.