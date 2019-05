Entenda por que Carlinhos Maia deixou de seguir Whindersson Nunes e apagou as redes sociais

Os comediantes Carlinhos Maia e Whindersson Nunes andaram se estranhando pelas redes sociais nesta quinta-feira (23), revelando ao público que a relação entre os dois anda abalada.

As desavenças ficaram evidentes quando Whindersson faltou ao casamento de Carlinhos Maia com Lucas Guimarães, mesmo tendo aceitado ser padrinho dos noivos. A amizade teria ficado estremecida desde que os dois atuaram ao lado de Titulipa nas gravações da série "Os Roni" para o canal Multishow.

Amigos dos comediantes dizem que Whindersson estava estranhando a forma como Carlinhos lidava com o sucesso e decidiu se afastar.

Nesta quinta-feira (23), Carlinhos Maia enviou mensagens para Léo Dias dizendo que Whindersson havia decido faltar ao casamento porque "não queria dar mídia" para Carlinhos. A mensagem foi lida em um programa de TV.

Maia deixou de seguir tanto Whindersson quanto a esposa do youtuber, a cantora Luiza Sonza, no Instagram. Logo após o unfollow, o youtuber publicou uma série de risadas no Twitter, o que pareceu ser uma resposta à atitude do recém-casado.

A postagem viralizou. Maia provocou o amigo quando curtiu, no Instagram, um comentário que dizia "Oxe, não era ele que estava com depressão?", em alusão à Whindersson que decidiu dar uma pausa na carreira para tratar a doença.

A ação repercutiu mal e Carlinhos decidiu usar o Twitter para tentar se retratar. Na conta, o comediante disse que se deixou levar por "fofocas e intrigas", que trouxeram "discórdia" entre os amigos dele. "Me sentir (sic) pequeno diante de tudo que eu prego", disse em uma das série de publicações sobre o caso.

Mesmo após os textos, as farpas continuaram quando Whindersson compartilhou um dos tweets dizendo: "Então me desbloqueia do zap bb".

O youtuber continuou, dizendo que "mal conhecia" Carlinhos. "Eu disse a ele que não fui pq não me sentia bem em ser padrinho de casamento do cara por causa do jeito que ele me tratava", escreveu Whindersson.

Como resposta, Carlinhos Maia informou pelo Twitter que desativou sua conta no Instagram. À noite, o comediante também havia desativado sua conta no Twitter.