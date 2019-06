Encontro literário marca celebrações pelo centenário da Casa de Juvenal Galeno 

A celebração pela literatura “abre os trabalhos” das comemorações do centenário da Casa de Juvenal Galeno (Centro). Desde abril passado, o equipamento tem sediado programações em alusão aos seus 100 anos de fundação, completados no próximo mês de setembro. Nesta terça (18), a Associação Internacional de Escritores e Artistas (Literarte/RJ), em parceria com a seção local da Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil (AJEB), realiza um encontro literário na casa, a partir das 16h.

O evento reúne sarau poético, contação de histórias (ambos às 16h), a entrega do Prêmio Contadores de Histórias 2019 (17h), e o lançamento da coletânea “Literarte celebra o Nordeste” (18h) em uma mesma sequência.

Sobre a publicação literária, a coordenadora da AJEB no Ceará, Elinalva de Oliveira, situa que o projeto uniu escritores e escritoras do Ceará e de Pernambuco. Gente como Rita Guedes, Mardênia Maia, Lúcia Guedes, Célia Oliveira, Marcos Bandeira, Lourdes Fernandes, a própria Elinalva de Oliveira e Ana Elisandra, dentre outros autores, assinam textos em prosa e poesia. A organização ficou a cargo de Isabelle Valladares.

Para divulgação da coletânea, os escritores já realizaram saraus, debates, premiações e noites de autógrafos; e ainda distribuíram exemplares pelas bibliotecas de estados como a Bahia (Salvador e Feira de Santana) e Sergipe (Aracaju). Depois do lançamento em Fortaleza, a “turnê” do livro segue para Natal (RN). “E a ideia é alcançar outros estados mais distantes, no Sul e Sudeste”, complementa Elinalva.

Outro foco da programação se volta à valorização da contação de histórias. Para Elinalva de Oliveira, com a realização do Prêmio “Contadores de Histórias 2019”, o evento enfatiza uma atividade “de muita importância na vida das crianças. O trabalho dos contadores é fundamental e o Ceará é muito rico, nesses termos”, qualifica.

Cinco contadores de histórias receberão a premiação, escolhidos através da análise de currículos e da atuação dos profissionais da área. “Nós focamos em quem já participa de contações de histórias em instituições e organizações. Você tem gente que trabalha até em shopping, por exemplo”, exemplifica a produtora, sobre o alcance da linguagem.

Centenário

Sobre a relevância do equipamento cultural que recebe o evento, Elinalva de Oliveira destaca o caráter agregador da Casa de Juvenal Galeno. Lembra que, para realizar a programação, as associações envolvidas se mantêm à base do esforço dos associados, de forma voluntária. “A Casa está lá pra isso mesmo: abrigar os encontros literários. É uma escola de vida, e pra mostrar a cultura e a literatura no Ceará”, reforça a escritora.

Em abril passado, na Casa de Juvenal Galeno, a Secretaria da Cultura do Estado (Secult/CE) fez o anúncio da programação da XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará, que será realizada de 16 a 25 de agosto. A Bienal ocorrerá no Centro de Eventos do Estado. O lançamento marcou a abertura das comemorações do centenário e as homenagens à memória do poeta e escritor cearense Juvenal Galeno (1838-1931).

Serviço

Encontro literário na Casa de Juvenal Galeno

A programação acontece nesta terça (18), a partir das 16h, com acesso gratuito. A casa está localizada na Rua General Sampaio, 1128, Centro. Contato: (85) 3252.3561.