Diogo Melim, namorado de Boca Rosa, apaga fotos com a influencer

Após as polêmicas envolvendo Bianca Andrade na festa do último sábado (8) no Big Brother Brasil (BBB) 20, Diogo Melim, namorado da influencer, apagou fotos com ela no Instagram. Antes disso, ele já havia bloqueado os comentários na rede social.

A equipe de Bianca ainda não se pronunciou e manteve as fotos com o cantor na conta dela.

O casal assumiu o relacionamento em outubro do ano passado, com uma publicação de Diogo em homenagem ao aniversário da influencer.

Confinada no reality show, Boca Rosa, como é conhecida, causou polêmica ao ficar em clima de romance com Guilherme Napolitano. "Vou te beijar, sai daqui", disse Bianca para o modelo.

No dia seguinte, a influencer aproveitou o Raio-X para pedir desculpas. "Ainda não sei o que pensar, o que aconteceu [na festa], mas estou com uma ressaca moral insuportável. Deus, desculpa, amigos, desculpa, namorado, desculpa, mãe, desculpa. Ainda não sei o que aconteceu ontem, mas quero pedir desculpa. Desculpa pelo que fiz".