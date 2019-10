De Pabllo Vittar a Isabella Taviani: veja a programação de shows de novembro do Dragão do Mar

A programação do mês de novembro do Centro Cultural Dragão do Mar está repleta de atrações. Só na área musical, são mais de 30 apresentações que vão desde shows de Pabllo Vittar, Isabella Taviani e Roger Rogério.

A cantora Isabella Taviani faz show logo no começo do mês, no dia 8, ao lado de Gilmar Nunes com o projeto Duetos. A apresentação, em formato de voz e violão, tem caráter mais intimista e próximo ao público, no Anfiteatro do Centro Cultural.

Pabllo, Luísa Sonza, Mateus Carrilho, Bianca Della Fancy e Escariã compõem o line-up do Festival Cores, que acontece dia 30, na Praça Verde. Confira destaques da programação do mês:

Polifonias - Água de Quartinha / Zéis

Dia 1º, às 20h, no Anfiteatro. Gratuito.

A banda Água de Quartinha apresenta o show "Novo Arrebol", um passeio pelos dois discos do grupo, "Desconserto" e a "Casa Labirintítica" além de apresentar músicas inéditas que irão compor o terceiro álbum da banda. Em seu novo show, Zéis, apresenta canções do disco, ainda em processo de gravação, Caim, além de um apanhado de composições de momentos diferentes de sua carreira, revisitando composições gravadas por sua antiga banda Capotes Pretos na Terra Marfim e também músicas do seu primeiro álbum solo De Preto em Blue.

Polifonias - Siege of Hate / Jack The Joker / Backdrop Falls

Dia 3, às 19h, no Espaço Rogaciano Leite. Gratuito.

O projeto Polifonias apresenta shows das Siege of Hate, Jack The Joker e Backdrop Falls. Nesse cenário de intolerância, ignorância e ódio espalhados pela sociedade, a música da Siege of Hate surge como um grito de protesto e de alerta para reflexão. A banda Jack The Joker apresenta repertório dos dois discos. Com letras sinceras e um som punk rock enérgico, a Backdrop Falls é um quarteto brasileiro formado em 2014 na cidade de Fortaleza.

Show Baú da Taty Girl

Dia 14, 21h, na Praça Verde, Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) - 3º lote. 16 anos.

A forrozeira Taty Girl grava o novo DVD na Praça Verde. O projeto reúne sucessos consagrados da carreira da cantora. Taty já cantou em diversas bandas como Forró Rabo de Saia, Gaviões do Forró, Forró Real e Solteirões do Forró.

Show Poesia de Rua – Djonga

Dia 23, às 20h, na Praça Verde. Ingressos: R$70 (inteira) e R$35 (meia).

O rapper mineiro volta a Fortaleza para participar da segunda edição do festival Poesia de Rua. Além de Djonga, outra atração confirmada é o MC carioca L7nnon.

Rodger Rogério - 75 anos

Dias 27 e 28, às 20h, no Teatro Dragão do Mar. Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia).

O cantor Rodger Rogério traz para a Capital cearense lançamento do Clipe "As Deusas d'Iracema, além de show duplo.