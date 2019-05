Concurso cultural elegerá melhor cartaz sobre filmografia da diretora Agnès Varda

A carreira da cineasta belga Agnès Varda - que faleceu em março - será homenageada por meio de um concurso cultural, promovido pelo Porto Iracema das Artes. O concurso irá escolher dois cartazes, artesanais ou digitais, sobre a filmografia da diretora. As inscrições vão até o dia 21 de junho.

As obras estarão disponíveis para votação popular no site do Porto Iracema. Os cartazes vencedores em 1º e 2º lugar vão render prêmios, respectivamente, de 3 meses e 2 meses de acesso gratutito, com acompanhante, às sesssões do Cinema do Dragão.

Qualquer pessoa pode participar do concurso. Os cartazes devem conter os títulos em português dos filmes, assim como a sua direção, duração e o ano de produção. Confira a lista completa da filmografia da diretora e o regulamento completo do concurso.

Serviço

Concurso Cultural de Cartazes sobre a filmografia de Agnès Varda

Inscrições Online: 10 de maio a 21 de junho de 2019, pelo e-mail cena15.audiovisual@gmail.com

*Ou Presencialmente no horário de 9h às 17h30 na recepção da Escola (Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema)