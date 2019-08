Cine Ceará inicia com homenagem a Karim Aïnouz e presença de Fernanda Montenegro

A apresentação do filme "A Vida Invisível", com a presença do diretor Karim Aïnouz e da atriz Fernanda Montenegro, foi o destaque da abertura do 29º Cine Ceará, na noite desta sexta-feira (30), no Cineteatro São Luiz, no Centro de Fortaleza. A película, exibida pela primeira vez no Nordeste, foi a escolhida para representar o Brasil na busca por uma vaga na categoria de melhor filme internacional do Oscar 2020.



Durante a cerimônia, Fernanda Montenegro exclamou que "o Brasil vai vencer pela arte" e relembrou a ocasião em que foi convidada por Karim para fazer parte do filme, por meio de uma carta. A atriz foi a responsável por entregar o troféu Eusélio Oliveira ao diretor, o homenageado da noite.

Karim Aïnouz mostrou-se feliz em exibir o filme em Fortaleza, sua cidade de origem. "É muito emocionante poder estar mostrando o filme pela primeira vez no Brasil, no Nordeste, em Fortaleza, nesse cinema que foi onde eu vi o meu primeiro filme. Eu acho que um evento como esse, no dia de hoje, no Brasil, é pra ser celebrado. A gente tem entrado nas manchetes mundiais, nas últimas semanas, só falando de cinza. Então eu acho que é muito bonito falar de brilho, e não de cinza".

Carol Duarte, que interpreta uma das protagonistas do filme, reforça a importância de contar histórias de mulheres no cinema, a exemplo do realizado em A Vida Invisível. "Esse filme é principalmente sobre a força das mulheres juntas e a gente quer que as mulheres se sintam abraçadas nesse momento tão conturbado da cultura brasleira e das opressões que a gente vive há muitos e muitos anos".



Valorização da cultura

Na abertura do festival, o secretário da Cultura do Ceará, Fabiano Piúba, exortou a importância a importância da cultura para a formação da sociedade. "O Ceará é hoje uma luz acesa para o Brasil. Enquanto alguns elegem a educação, a cultura, o meio ambiente, as ciências e a inovação como inimigas, são justamente nessas áreas que o governo do estado do ceará vem investido como direitos sociais para o desenvolvimento econômico, social, humano e sustentável do estado. O Cine Ceará chega à sua 19ª edição, traduzindo a diversidade com sua cara cada vez mais ibero americana, a partir do chão e do céu de Fortaleza e do Ceará", afirmou.

Camilo Santana, também presente na cerimônia, celebrou a escolha de A Vida Invisível como representação do Brasil no Oscar, e criticou a atual política federal em relação à cultura. "O sentimento é que a gente já ganhou esse Oscar só com a notícia da indicação. Minha torcida é grande, mas isso mostra o talento do povo cearense, o nosso esforço. O Ceará, vai procurar fazer na contramão do Brasil. Para cada ataque que houver na cultura brasileira, nós vamos responder com mais ação na cultura aqui no Ceará", declarou o governador.

Manifestantes da Universidade Federal do Ceará (UFC) também compareceram à abertura do festival com uma faixa, protestando contra a escolha do novo reitor da instituição, Cândido Albuquerque. A manifestação teve apoio de Karim Aïnouz, que declarou do palco: "Digo não à intervenção na Universidade Federal do Ceará, que nomeou um reitor aliado de seu projeto de privatização das universidades. A UFC é um patrimônio da sociedade cearense", asseverou.