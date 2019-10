Caucaia completa 260 anos com shows de forró e música gospel

No dia 15 de outubro, o município de Caucaia completa 260 anos. Para comemorar uma grande programação será realizada de quarta-feira (9) até terça-feira (15). Além de contar com uma celebração católica e um festival de música cristã, a programação montada pela Prefeitura terá uma grande festa popular. A expectativa é de que o cantor Wesley Safadão seja o nome principal da noite de 12 de outubro, cujas apresentações iniciarão às 18h. Participam ainda Zé Cantor e Forró Sacode.



A noite de forró será a primeira dedicada aos grandes shows. Todas as apresentações nos três dias de shows, no entanto, terão entrada gratuita para caucaienses e visitantes, e acontecerão na entrada da cidade, em frente à praça do Anfiteatro. A programação é composta ainda por inaugurações e lançamento de projetos importantes para o desenvolvimento de Caucaia, como o “Caucaia 5 Frentes”, já no primeiro dia de eventos, em 9 de outubro, quando também iniciará a Semana do Bebê.



No dia 10, o prefeito Naumi Amorim vai entregar a praça PEC, no Parque Araturi, e instalar a Feira do Povo no Araturi. No dia 11, haverá a abertura do I Festival de Música Cristã Alegria e Louvor, com a seletiva dos três melhores colocados para apresentação na noite gospel. No dia 12, pela manhã, a Prefeitura promoverá o Caucaia Cidade da Criança, no Planalto, e o Social em Ação, que levará serviços para a população da Jurema. À noite, os shows de forró. No dia 13, haverá pela manhã o Festival de Artes Maciais – aberto à participação popular – e à noite a celebração católica com a Irmã Kelly Patrícia. Para o dia 14, a Prefeitura promoverá durante o dia o encerramento da Copa do Povo no Estádio Raimundão e o encerramento do Alegria e Louvor com show da cantora Aline Barros.



Já no dia do aniversário do município, 15 de outubro, alvoradas acontecerão no Marechal Rondon e no Açude, e ruas da Sede serão ocupadas pelo tradicional desfile cívico, que encerrará os trabalhos alusivos aos 260 anos da cidade com o tema “Caucaia Conquistando um Espaço no Brasil.”