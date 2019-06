Cantora Marília Mendonça está grávida, afirma colunista

A cantora Marília Mendonça está grávida. A informação foi divulgada na manhã deste sábado (22) pelo jornalista Léo Dias, por meio de publicação no Instagram, e confirmada pela cantora.

De acordo com o texto do colunista, a artista goiana, de 23 anos, está gestando o primeiro filho há cinco semanas. O pai é Murillo Huff, também goiano e cantor sertanejo de 23 anos, atual namorado da cantora. A relação entre os dois foi oficializada ainda no início de maio deste ano.

Parceria

Antes do anúncio do relacionamento, Marília e Murilo lançaram a canção "Dois Enganados", atualmente com mais de 11 milhões de visualizações no Youtube. Em entrevista, Murilo Huff comentou sobre a fase de composição da letra e afirmou que, na época, ele e Marília ainda não estavam juntos.

No Youtube, o último vídeo publicado por Marília é da música "Serenata", do projeto "Todos Os Cantos", com o qual percorreu algumas capitais do país.