BTS anuncia pausa por tempo indeterminado e fala em 'longo período de descanso'

O grupo BTS anunciou neste domingo (11) uma pausa em seus trabalhos por tempo indeterminado. Esta é a primeira vez que o fenômeno do K-Pop tira férias desde sua criação, em 2013.

A empresa que gerencia a sensação sul-coreana, BigHit Entertainment, comunicou em seu Twitter que o grupo terá um "longo período de descanso e relaxamento". Uma das condições para renovação do contrato com a BigHit, que foi estendido por mais sete anos, foi justamente melhores condições de trabalho.

A performance deste domingo (11), no Lotte Duty Free Family Concert, marcou o último evento do grupo antes de se preparem para suas férias. Segundo a publicação, "esse período de descanso será uma oportunidade para os membros do BTS, que se dedicaram ao seu objetivo desde sua estreia, para que recarreguem as energias e se preparem para se apresentar como novos músicos e criadores".

Além disso, a pausa pretende dar a oportunidade aos sete membros da banda de focarem em suas vidas pessoais, que ficaram em segundo plano com os intensos compromissos artísticos.

"Isso também providenciará para eles a chance de desfrutar de uma vida comum de jovens de 20 e tantos anos, ainda que brevemente. Durante esse tempo, os membros descansarão e recarregarão suas energias em suas vidas pessoais", disse a empresa.

A publicação fez, ainda, um pedido aos fãs: "Caso você tenha a chance de encontrar um membro do BTS durante as férias, pedimos que você mostre consideração com sua necessidade de descansar e desfrutar a vida privada", concluiu a BigHit.

O BTS, que lançou em junho um jogo para celular que conta a trajetória do grupo, passou pelo Brasil com shows esgotados. Na ocasião, os meninos se declararam aos fãs brasileiros e garantiram: "Com certeza voltaremos!".