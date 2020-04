Big Brother Canadá é cancelado devido à pandemia do novo coronavírus, e prêmio é doado

A mobilização mundial provocada pela disseminação do novo coronavírus fez com que o Big Brother Canadá fosse interrompido no meio da temporada. O anúncio foi feito aos participantes na noite de quarta-feira (1º) pondo fim à disputa pelo prêmio de 100 mil dólares canadenses (cerca de R$ 372 mil).

"O Big Brother Canadá é um trabalho de amor para muitos e, embora doa dizer adeus à temporada, é a coisa certa a fazer (...) Em nome das pessoas incríveis que montaram esse show, obrigado a todos que começaram essa jornada conosco. Por favor, fiquem seguros", afirmou a apresentadora Arisa Cox.

Ao contar aos participantes do reality, Cox afirmou que o governo de Ontário determinou o fechamento de todos os serviços não essenciais a partir da 0h desta quinta (2), e que isso incluía a produção do programa. Os 12 brothers se mostraram surpresos e alguns choraram.

Segundo a emissora responsável pela transmissão do Big Brother Canadá, que estava em sua oitava edição e completaria um mês de transmissão neste final de semana, o prêmio de 100 mil dólares canadenses será doado para instituições de caridade que estejam empenhadas no combate ao novo coronavírus.

No Brasil, a vigésima edição do Big Brother continua sem interrupção, com previsão de terminar no final deste mês. Apesar disso, o apresentador Tiago Leifert chegou a contar aos participantes sobre a pandemia da Covid-19, pedindo inclusive maior atenção com a higiene pessoal dentro da casa.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.