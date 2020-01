Bar em Fortaleza lança pastel de cuscuz

Para agradar os admiradores de um dos pratos cearenses mais famosos, um estabelecimento da Capital lançou o pastel de cuscuz. A novidade, que surgiu por conta da demanda crescente pelo pastel e da necessidade de inovação, já pode ser conferida no Boteco do Imprensa Food Square, localizado no bairro Dionísio Torres.

As opções, até o momento, são duas: o sabor tradicional, de cuscuz com manteiga e queijo, além do pastel de cuscuz com carne de sol e toque final de requeijão. "Já está sendo um sucesso entre o público da pastelaria", comenta Pedro Netto, diretor do local que abriga o empreendimento.

O prato está no cardápio e pode ser pedido diariamente pelos clientes, das 17h30 às 23h.