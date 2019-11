Aulas gratuitas de gastronomia serão ofertadas no Festival Fartura Fortaleza

O Senac Ceará oferece aulas gratuitas de gastronomia no Festival Fartura, nos dias 23 e 24 de novembro, na Praça das Flores. O público terá contato com instrutores da instituição, chefs e profissionais, além de adquirir publicações da Editora Senac. A entrada no festival é gratuita, sujeita à espera em caso de lotação do espaço, e por ordem de chegada.

Os instrutores do Senac são responsáveis por preparar pratos como o Fortaleza Sertão – purê de jerimum defumado com carne de sol de bode, farofa e crocante de caju; Mugunzá doce e Mungunzá salgado; Panelada com farofa de caju; Arroz de Carneiro; além de receitas criativas de Brigadeiro e Pé de Moleque.

“Vivemos hoje um movimento de atenção para com a cultura alimentar de todos os territórios, e isso é fundamental para a valorização dessas representatividades e linguagens, pois não se trata somente de alimentação nutricional, mas também de questões como sustentabilidade, pertencimento e proteção dos saberes populares. Estar no Fartura é poder mostrar os potenciais gastronômicos do Ceará por meio da expertise dos instrutores que fazem o Senac”, destaca a consultora de gastronomia do Senac Ceará, Vanessa Santos.

Programação

Sábado (23/11)

De 13h às 13h45 – “Xaxado”: Pé de Moleque Revisitado - Instrutor: Matheus Vieira

Local: Espaço Conhecimento Senac

Vagas: 30

13h - Panelada com farofa de caju - Instrutor: Pedro Emílio

Local: Cozinha ao Vivo

De 15h às 16h30 – Fortaleza Sertão (Purê de jerimum defumado com carne de sol de bode, farofa e crocante de caju) – Instrutora: Patrícia Uchoa

Local: Espaço Interativo

Vagas: 16

Domingo (24/11)

De 16h às 16h45 – Mungunzá salgado e Mungunzá doce com farofa caramelizada - Instrutora: Didda Carneiro (Mesa Brasil)

Local: Espaço Conhecimento Senac

Vagas: 30

De 17h às 17h45 – Brigadeiro “Valha” – Instrutor: Ribamar Frota

Local: Espaço Conhecimento Senac

Vagas: 30

17h30 – Arroz de Carneiro - Instrutor: Ivan Prado

Local: Cozinha ao Vivo

Serviço

Festival Fartura – Comidas do Brasil Fortaleza

Data: 23 e 24 de novembro

Horários: Sábado, das 12h às 22h. Domingo, das 12h às 20h.

Local: Praça das Flores (Av. Des. Moreira, S/N, Aldeota)

Entrada gratuita, sujeita à espera em caso de lotação do espaço

