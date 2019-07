Ator confirma que filme 'As Branquelas' ganhará sequência

O ator Terry Crews, 50, confirmou em entrevista ao programa de TV americano Watch What Happens Live with Andy Cohen que os produtores do longa "As Branquelas" estão tirando do papel a parte dois do filme. No longa, datado de 2004, Crews deu vida ao jogador de basquete narcisista Latrell Spencer.

"Eu conversei com o Shawn e ele falou: 'cara, nós vamos fazer, vamos levar para frente'", disse em resposta à pergunta de uma fã por telefone. Shawn Wayans interpretava o agente Kevin e também é roteirista do projeto.

Filme "As Branquelas"

O anseio dos fãs para que o longa tivesse uma continuação não é de agora. As cenas divertidas e clássicas do filme até hoje fazem parte do imaginário de quem aprecia uma boa comédia. No último mês, o longa completou 15 anos.

"Estou me mantendo em forma só para esse filme", brincou Crews. "Estou há 15 anos esperando por 'As Branquelas 2'. Por favor", encerrou.