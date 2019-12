7ª Mostra de Artes do Porto Iracema realiza programação de espetáculos teatrais

Marcada por processos criativos e discussões sociais, a 7ª edição da Mostra de Artes do Porto Iracema realiza programação durante todo o mês de dezembro. Entre os dias 8 e 18 de dezembro, quatro trabalhos do Laboratório de Teatro do Porto Iracema se apresentam em Fortaleza e Sobral, trazendo temas como a negritude feminina, travestis na ditadura, biografias na cidade e maquinaria cênica.

Neste domingo (8), a programação será aberta com a apresentação do espetáculo "Miolo de pote", do Projeto Negritude Feminina na Tribo Kariri, do coletivo Iamís Kariri. A peça da ideia de um "corpo ancestral" comum das mulheres artistas negras envolvidas na pesquisa, junto às suas mães ancestrais, que as protegem e guiam seus passos de um lugar distante.

Entre os dias 12 e 14, Sobral recebe o Coletivo Toca da Matraca, que compartilha com o público o projeto "Mapa do Flaneur". O espetáculo coloca em fricção a biografia da cidade com as biografias dos atores, criando um diálogo entre corpo, memória e cidade.

A partir da não ficção, o Outro Grupo de Teatro apresenta nos dias 16 e 17 o trabalho "Onde estavam as travestis durante a ditadura?", que discute o período da ditadura civil-militar brasileira a partir do olhar da população LGBT.

O encerramento da MOPI, na quarta-feira (18), fica por conta do trabalho da Trupe Motim de Teatro, "Alquimia Teatral", uma pesquisa que borra as fronteiras das linguagens do teatro trazendo formas de manipulação de bonecos.

Toda a programação da 7ª Mostra de Artes do Porto Iracema é gratuita e aberta ao público.

Confira a programação completa:

Dia 8 de dezembro

"Miolo de pote", com Coletivo Iamís Kariri

Às 19h, no Teatro B de Paiva - Porto Dragão (Rua Boris, 90, Praia de Iracema)

Dias 12, 13 e 14 de dezembro

"Mapa do Flaneur", com Toca da Matraca

Às 21h, na Praça do Amor (Rua Dr. João do Monte, Centro, Sobral)

Dias 16 e 17 de dezembro

"Onde estavam as travestis durante a ditadura?", com Outro Grupo de Teatro

Às 19h, no CENA 15 (Rua José Avelino, 495, Praia de Iracema)

Dia 18 de dezembro

"Alquimia teatral", com Trupe Motim de Teatro

Às 19h, no Pátio do Porto (Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema)

7ª Mostra de Artes do Porto Iracema - Teatro

8 a 18 de novembro

Fortaleza (Teatro B de Paiva - Porto Dragão, CENA 15 e Pátio do Porto Iracema) e Sobral

Gratuito