Menina de 13 anos se emociona ao homenagear Papai Noel

Depois de uma década recebendo os presentes de Natal das mãos do mesmo Papai Noel, Marina Fontenele, atualmente com 13 anos, faz questão de retribuir o carinho, atenção e afeto a ela dedicados pelo bom velhinho nos primeiros 11 anos de vida. "Essa é a última vez dele aqui em Fortaleza, preciso fazer uma homenagem especial", revela emocionada.

Marina surpreendeu e também emocionou o amigo que fez a alegria da adolescente desde seu primeiro Natal Foto: Kid Júnior

A relação afetiva de Marina com Maxwel Goulart (Papai Noel), 69 anos, começou em dezembro de 2006. Ela tinha apenas oito meses, quando os pais, Pedro Costa Júnior e Valesca Fontenele, a levaram a um shopping da cidade para conhecer o bom velhinho, o qual recebe crianças e adultos há 18 anos no Del Paseo. Alguns minutos de conversa foram suficientes para a família retornar nos anos seguintes com a expectativa de reencontrá-lo e Marina entregar a cartinha, pedindo o presente de Natal.

Para o pai da adolescente, a relação se fortaleceu em 2009, quando Marina completou 3 anos ainda usando chupeta.

Tive a ideia de falar com o Papai Noel para negociar com ela a troca do presente, mediante a entrega da chupeta. A proposta deu tão certo, que ele continuou entregando o presente para nossa filha, até 2017, data em quem ela completou 11 anos de idade", confessa Pedro .

A única exceção foi em 2018, quando Marina pediu um cachorro de presente. Por isso, a mãe Valesca Fontenele diz que a entrega foi feita em casa. Agora com 13 anos, Marina sabe que não receberá mais o presente do Papai Noel, mas continua acreditando na magia proporcionada pelo bom velhinho, na época do Natal, e decidiu que essa é a hora de retribuir a companhia do 'papai amigo' por todos esses anos.

Marina assume publicamente que ainda acredita na magia proporcionada às crianças, pelo Papai Noel, no período de Natal Foto: Kid Júnior

Os agradecimentos carregados de emoção e originalidade chegam por meio de cartinha e de um quadro com fotos, registrando trocas de afetividade e, acima de tudo, aprendizado para os dois. "Minha homenagem tem muitos significados, porém, o mais importante é o fato de ser o último ano dele conosco", revela Marina, com lágrimas nos olhos.

Lembranças

Na história de Marina, o capítulo sobre acreditar em Papai Noel e na magia de Natal ocupará páginas coloridas, com experiências, fantasias e encantamentos vividos no período natalino desde sua primeira infância.

Emocionada, destaca o carisma e simpatia com os quais Maxwel a recebia, antes mesmo de pedir o presente.

Sou muito feliz por ele ter me recebido sempre com um sorriso no rosto. Espero que ele continue levando muita felicidade e emoção para outras crianças por onde ele passar".

Para o bom velhinho, que há 20 anos deixa a família em Belo Horizonte para protagonizar em Fortaleza um dos personagens mais importante para a criançada no Natal, fica o prazer de proporcionar a felicidade dos pequenos e de suas famílias.

A exemplo de todos os anos, os pais Valeska Fontenele e Pedro Júnior, acompanharam e ajudaram a filha nos preparativos para a homenagem Foto: Kid Júnior

"Muitos dizem que nasci com o dom de ser Papai Noel. Já tive contato com tantas crianças e lembro o rostinho de todas elas, mas a cada ano é uma emoção diferente. Vou dar uma pausa para cuidar da minha esposa, mas se Deus me permitir retornarei em breve para brincar, ouvir histórias e alegrar os corações de crianças e adultos", promete.