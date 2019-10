De Juazeiro do Norte, Ana Ruth disputa a final do The Voice Brasil

Telão montado no Centro de Juazeiro do Norte, pela TV Verdes Mares Cariri, transmitirá o último episódio do The Voice Brasil 2019. A Praça Padre Cícero receberá os conterrâneos de Ana Ruth para acompanhar, ao vivo, a final do reality show de talentos musicais, na noite de hoje, após a novela "A Dona do Pedaço", na Globo.

A jovem de 18 anos, que conquistou o País com a personalidade forte e a voz marcante, disputará, em votação popular, o prêmio de R$ 500 mil e contrato com a gravadora Universal Music. São quatro concorrentes, um de cada time dos técnicos da atração.

Ana Ruth representa a equipe da carioca Iza, após conquistar vaga por meio da escolha do público na disputa com a baiana Edyelle Brandão, na última terça-feira (1°).

Na passagem de fase, a cantora Iza atribuiu 20 pontos para Edyelle, mas a cearense venceu a etapa com 68% dos votos.

"Estou recebendo o carinho das pessoas e isso é muito importante e muito especial. O Ceará e o Brasil todo me abraçaram e eu só tenho a agradecer. Só de chegar até aqui, já sou uma vencedora", comemorou.

Perfil

Ana Ruth sempre quis participar de algum reality show e resolveu se inscrever, mesmo sem grandes pretensões. "A minha paixão pelo The Voice vem de muito antes, porque é uma plataforma americana. Criei coragem e me inscrevi", disse em entrevista ao "Se Liga", da TV Verdes Mares.

Lúcia Muniz, Willian Kessley, Tony Gordon e Ana Ruth Foto: Globo/Raquel Cunha

O vídeo caseiro para a seleção foi filmado na simplicidade do quarto. "Eu gravei com a câmera da minha prima, na penteadeira dela, me achando", brinca. Ao receber a ligação da equipe do programa para participar da seletiva, Ana Ruth confessa que não acreditou. Revelou ainda que está bastante emocionada com a repercussão de suas apresentações. "Foi um alvoroço. Na primeira semana que voltei, fui pro Centro de Juazeiro, e as pessoas vinham falar comigo. Já ganhei até espetinho de graça".

Como votar

Para participar da votação popular do programa, o telespectador deve fazer cadastro no site da Rede Globo, usando contas de redes sociais, email ou diretamente na página. O público escolherá o grande vencedor durante a exibição, ao vivo, do programa, na noite desta quinta-feira (3).