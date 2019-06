Aos 101 anos, Monsenhor Ágio se despede do Crato deixando a terra fértil para colheita dos 'filhos'

Algo soprou em meus ouvidos que, se não fosse daquela vez, não seria mais. Estávamos em meados de novembro de 2018, e o sopé da Serra do Araripeesbanjava um verde desses bonitos de se ver no sertão. A melodia que ecoava da Sociedade Lírica do Belmonte (Solibel) encontrava meu imaginário para dizer de forma enfática: "visite o Padre Ágio".

A oportunidade de conversar com um líder espiritual e musical centenárioseria única, mas as obrigações profissionais da viagem não me permitiram ir até lá. E foi essa lembrança que tive nas primeiras horas desta quarta-feira (12), ao saber da partida do Monsenhor, aos 101 anos. Foi seu "encontro amoroso e definitivo com Deus, sob o canto suave dos anjos", como escreveu o bispo diocesano Dom Gilberto Pastana de Oliveira, em homenagem da Diocese de Crato.

Não tive a mesma história de Izaíra Silvino, por exemplo. Aos 20 e poucos anos, a recém-graduada em música viajou até o Cariri para descobrir os sons da terra e lá soube de um padre que dava lições musicais a agricultores e seus filhos na própria casa, em Belmonte, no Crato. A amizade intensificou-se e foi fortalecida durante mais de 50 anos. Hoje, já aposentada, Izaíra recorda de todas as viagens que fez para encontrar o padre, professor e amigo, e também das visitas dele em sua casa, na capital cearense.

"Nos últimos três anos, no dia do meu aniversário, em agosto, ele vinha na minha casa me convidar para o aniversário dele, que é em fevereiro. Ele chegava de surpresa, sentava, conversava, só pra me chamar para as festas de 99, 100, 101 e também para os 75 anos de sacerdócio, que foi em dezembro passado. Eu estive presente em todos", emociona-se ao lembrar.

Líder espiritual e musical centenário, Ágio é referência na Sociedade Lírica do Belmonte (Solibel) FOTO: LUCAS MENEZES

Despedida

Izaíra conta que, nos últimos dois meses, o padre se encontrava debilitado. Uma pneumonia o fez ir muitas vezes ao hospital. Estava sendo acompanhado por um cuidador e um fisioterapeuta desde então, mas já não se alimentava bem. Essa conjunção de fatores, segundo ela, resultou em sua partida. A missa de sepultamento acontece nesta quinta-feira (13), às 15h, na Capela Nossa Senhora das Graças, em Belmonte, conforme o pedido do líder espiritual ainda em vida.

O secretário da Cultura do Estado do Ceará, Fabiano Piúba, estará entre os admiradores que prestarão esta homenagem ao Monsenhor Ágio, no Crato. A relação de amizade com o padre vem dos últimos quatro anos, em virtude da construção da Vila da Música, equipamento cultural da Secult inaugurado em 2017, no Cariri.

"Só existe a Vila porque existe a Solibel e porque existia o Padre Ágio", reforça Piúba em referência ao projeto Sociedade Lírica de Belmonte (Solibel), escola de música fundada pelo padre em 1974. Para o secretário, o líder religioso "atravessou a longitude do tempo com uma sabedoria que não cabia só nele, uma arte musical que não cabia só nele e, por isso, compartilhou essa beleza sempre com o outro e para o outro".

Alunos são atendidos pela Vila da Música. O projeto, inspirado no trabalho do Monsenhor Ágio, contempla um público de crianças, adolescentes e idosos

O músico Raphael Belo Xote foi um dos jovens que cresceu e se desenvolveu profissionalmente a partir do projeto iniciado pelo padre. Filho de agricultores, ele começou no coral infantil, aprendeu instrumentos de percussão, flauta e violino até receber um convite do sacerdote para tocar acordeon. Hoje, aos 33 anos, é referência em pé de serra no Cariri; conta com três CDs gravados, agenda de shows concorrida, um site, canal no youtube, videoclipes e sucessos com composições próprias.

Em sua despedida, ele escreveu o que outros tantos também poderiam dizer: "Então se foi o mestre dos mestres... Vai em paz padre Ágio, vai com o dever cumprido de ter realizado muitos sonhos aqui na terra, inclusive o meu".

Herança

"Tudo que ele tocava virava ouro", expressa a amiga Izaíra Silvino. "Aliás, ouro é pouca coisa para se comparar", completa ela. Antes da Solibel, padre Ágio também foi precursor da Escola de Educação Artística Heitor Villa Lobos e da Orquestra Sinfônica Padre Davi Moreira, ambas voltadas à formação em música.

O secretário Fabiano Piúba também atribui a ele um "espírito esportista", que garantiu a construção de uma quadra de esportes para o usufruto dos participantes das atividades da Vila da Música. "Ele atravessava o Crato e ia para Assaré (sua terra natal) de bike, em aventuras dominicais. Caminhava também. Era uma pessoa extremamente sábia, amorosa, generosa, grande educador, professor; um padre que cuidou do seu rebanho com a música e com a arte", ressalta.

O título de Monsenhor ganhou em 2003, por indicação do então bispo diocesano Dom Fernando Panico. E todas as atividades ele conciliava com a escritura de livros de próprio punho. Aos 100 anos, lançou "Padre Cícero Romão Batista: O maior líder espiritual do Nordeste Brasileiro". Outros tantos ainda pretendia publicar.

"Ele estava escrevendo pelo menos três livros: um sobre a velhice, outro sobre Padre Cícero e um sobre alimentação", revela a amiga. Fabiano Piúba, por sua vez, cita uma possível publicação sobre a música como terapia, mas Izaíra acredita que, por falta de dados científicos, ele ainda não havia começado a escrever este.

Há uma expectativa para que este material se torne público futuramente. Além disso, Izaíra defende a incorporação do nome do padre no equipamento Vila da Música. "É impossível não ser renomeado", declara com a certeza da reverência de toda uma comunidade aos serviços prestados pela liderança centenária. A professora acredita que a memória de Ágio precisa ser contada em livro e se voluntaria a escrever com parceiros.

Do prazer da convivência, eu não pude compartilhar, mas findam aqui algumas das linhas em homenagem a essa semente de amor e esperança.