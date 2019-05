Projeto do novo Aeroporto de Sobral chama atenção pela sofisticação

Ainda sem um projeto de parceria com a iniciativa privada definido para a construção do novo Aeroporto de Sobral, um video preliminar divulgado nas redes sociais mostra detalhes de como deve ficar o terminal. O filme foi encomendado pelo Governo do Estado do Ceará há mais de 1 ano e chama atenção pela sofisticação com que o terminal é apresentado.

> Aeroporto de Sobral: modelo de PPP em análise

Segundo apurou a reportagem, o aeroporto terá capacidade para movimentar entre 600 mil e 800 mil passageiros por ano, terá também entre 2,5 mil metros quadrados (m²) a 3 mil m², seis posições remotas para aeronaves comerciais de passageiros ou de carga e outras duas para aviões menores.

"Não foi feito nenhum orçamento da obra, porque nesta etapa do projeto não tem como ser feito orçamento. A gente imagina que o aeroporto ficaria pronto em um ano e meio depois de serem iniciadas as obras", revela Rafael Magalhães, diretor executivo da Umpraum Projetos Integrados - empresa responsável pelo projeto preliminar e pela elaboração do vídeo.

Segundo informações apresentadas no próprio vídeo, o novo aeroporto estaria funcionando no fim de 2020, com uma pista de pouso e decolagem de 1,8 mil metros por 45 metros de largura.

"O estacionamento teria 424 vagas para carros, 82 para motos, 2 para ônibus e 30 vagas para vans", acrescenta o diretor executivo.

De acordo com Rafael Magalhães, o estudo foi apresentado ao Governo do Estado em julho do ano passado. "Nós fizemos o projeto. Eu não sei como esse vídeo 'vazou', mas é um estudo preliminar do novo Aeroporto de Sobral". O projeto, entregue há quase um ano, ainda está sob análise do governo.

"Eles estavam em negociação para conseguir apoio da iniciativa privada. Não somos responsáveis pela obra. Nós temos um contrato com o Governo, através da Secretaria da Infraestrutura (Seinfra), para elaborar projetos", explica.

Em nota, a Seinfra informa que está elaborando um projeto para a construção de um novo aeroporto de Sobral.

"Como o aeroporto atual não tem espaço para expansão, condição necessária para receber aeronaves de médio porte, colocando-o em outro patamar, para a viabilização de linhas regionais, um outro terreno foi identificado e está em fase de desapropriação pela Prefeitura do município. Após esta etapa, e a garantia dos recursos financeiros, uma licitação será realizada para a construção do equipamento", informou a secretaria em nota.

A área do terminal atual ganharia um projeto de reurbanização, com prédios comerciais. "O atual aeroporto não tem possibilidade de crescimento porque de um lado a gente tem o rio e do outro lado a gente tem um problema ambiental e não tem como ampliar a pista de pouso e nem o terminal", aponta Magalhães.