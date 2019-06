Patinetes elétricos variam de R$ 4 mil a R$ 8 mil na Capital

O uso de patinetes elétricos tem se tornado uma alternativa de transporte para os fortalezenses. Na Capital, lojas começam a tentar expandir os negócios para competir com marcas nacionais e internacionais, que já oferecem preços mais baratos na internet. Os valores dos patinetes elétricos das lojas físicas de Fortaleza partem de R$ 4 mil e têm uma variação de até 100%.

“Percebemos que as vendas aumentaram bastante. O meu estoque já acabou. Estamos esperando receber mais modelos da fabricante, que fica em Curitiba. Ainda neste ano, iremos oferecer um modelo mais em conta, em torno de R$ 1.000, que está sendo produzido. É um modelo mais simples para o dia a dia”, explica Rodrigo Benevides, dono da loja Best Vibes.

Além dos patinetes elétricos, o empresário também está no ramo das bicicletas e scooters elétricas. Este último modelo é semelhantes a motocicletas, em que os pés ficam em um apoio, distante do motor.

Ainda segundo Benevides, os modelos atuais são utilizados por consumidores que já têm certa experiência na condução dos patinetes elétricos. Os produtos que ele vende possuem um design mais sofisticado e têm um motor com potencial de velocidade de até 45 quilômetros por hora. Já os modelos que estão sendo fabricados no mercado com preço mais competitivos rodarão com velocidade máxima de até 25 km/h.

Há apenas dois meses no mercado, Renê Caron decidiu investir no mercado de patinetes e bicicletas elétricas ainda neste ano. Os valores dos modelos da loja dele variam de R$ 4 mil a R$ 5,3 mil. “Temos mais de 15 produtos diferentes na loja. Compramos de um fornecedor de São Paulo”, conta o empresário.

Sobre a movimentação na loja, o empresário destaca que o interesse dos fortalezenses em novos modais de transporte tem crescido. “A demanda da loja está bem legal. Somos um dos pioneiros desse tipo de produto porque, além de oferecer o patinete comum, também temos o patinete estilo motocicleta, as scooters”, comenta o empresário.

Vendas online

Em pesquisa realizada pela reportagem, as Lojas Americanas têm opções de produtos que variam entre R$ 1.394 a R$ 1.699, uma variação de 21,87%.

Já a Centauro oferece três tipos de modelos de patinetes elétricos, que possuem uma variação de R$ 1.759 a R$ 2.999. Já a Magazine Luiza oferta os patinetes elétricos a preços semelhantes, que partem de R$ 739 a R$ 2.588, com alterações de até 250%.