Novo iPhone 11 chega ao Brasil com preço de até R$ 9,6 mil

A Apple divulgou nesta quarta-feira (9) os preços de venda da nova geração do iPhone no Brasil. Os modelos iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max serão comercializados com valores um pouco menores que o lançamento da geração anterior, iPhone XR, XS e XS Max.

As vendas começam no próximo dia 18 de outubro. A pré-venda em algumas lojas parceiras deve começar uma semana antes.

O iPhone 11, smartphone mais básico da família, estará disponível em seis cores: branca, preta, verde, amarela, roxo e ProductRED – um tom de vermelho com parte do valor contribuindo para o Fundo Global de Combate à AIDS. Os modelos 11 Pro e 11 Pro Max saem em quatro cores: cinza espacial, prateado, dourado e verde meia-noite. Confira os valores abaixo:

iPhone 11

64 GB - R$ 4.999

128 GB - R$ 5.299

256 GB - R$ 5.799

iPhone 11 Pro

64 GB - R$ 6.999

256 GB - R$ 7.799

512 GB - R$ 8.999

iPhone 11 Pro Max

64 GB - R$ 7.599

256 GB - R$ 8.399

512 GB - R$ 9.599