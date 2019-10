Multinacional abre 200 vagas de emprego em Fortaleza; veja como se inscrever na seleção

A Concentrix, prestadora de serviços de apoio técnico e de interação com o cliente, inaugurará, na próxima terça-feira (8), uma nova unidade em Fortaleza, no Ceará. A empresa anunciou que abrirá 200 vagas de emprego na cidade.

Em grande maioria, as vagas são para agente de atendimento, mas, conforme a operação for se expandido, informa, outras pessoas deverão ser contratadas para assumir cargos de liderança.



Os requisitos variam de acordo com a vaga oferecida. Ter inglês fluente e ensino superior são obrigatórios para candidatar-se para algumas posições, mas há outras funções que não têm as exigências citadas. A multinacional americana dá oportunidade a pessoas que ainda não tiveram experiências profissionais e buscam desenvolvimento de carreira.

Para se increver na seleção, a pessoa deve acessar o site da multinacional americana (basta selecionar "Brazil" e depois "Fortaleza") , ou também acompanhar o LinkedIn da empresa, em que eles postam todas as oportunidades abertas.