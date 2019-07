Movimentação no Aeroporto de Fortaleza cresce 17,4%; maior entre os terminais da Fraport no mundo

O fluxo de passageiros no Aeroporto de Fortaleza chegou a 7,41 milhões no primeiro semestre de 2019, entre embarques e desembarques. O número representa um crescimento de 17,4% na comparação com igual período de 2018 - a maior variação entre todos os terminais administrados pela alemã Fraport. Os pousos e decolagens somaram 28.680 operações, alta de 8,8% na comparação com o primeiro semestre do ano passado.

A concessionária que está à frente do Aeroporto de Fortaleza administra outros 23 aeroportos pelo mundo. No Brasil, comanda a operação do Aeroporto de Porto Alegre (RS), que em igual período registrou movimentação de 3,4 milhões de passageiros, crescimento de 1,8% na comparação com o primeiro semestre de ano passado. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (12) pela Fraport AG.

Apenas em junho, passaram pelo Aeroporto de Fortaleza 514.607 passageiros, crescimento de 3,3% ante junho de 2018. Em contrapartida, o movimento de aeronaves caiu 7,3% na comparação com igual período do ano anterior, com 4.268 pousos e decolagens.

Logo no início do mês passado, companhias aéreas como Gol, Latam e Azul se articularam para ocupar os espaços deixados pela Avianca Brasil, que deixou de operar no Ceará no fim de abril deste ano.

Cargas

Já a movimentação de cargas no Aeroporto de Fortaleza apresentou queda. Em junho, o volume transportado foi de 3,32 toneladas, queda de 10,1% em relação ao mês de junho de 2018. No semestre, as 38,1 toneladas transportadas representam queda de 5,6% na comparação com o primeiro semestre do ano passado.