Companhias ocupam espaços deixados pela Avianca no Ceará

As companhias Latam, Gol e Azul estão aos poucos preenchendo os espaços deixados pela Avianca Brasil nos aeroportos cearenses. Uma das novidades é a oferta de um voo diário, seis vezes por semana, pela Azul, entre Juazeiro do Norte e Guarulhos (São Paulo). Por enquanto, a aérea realiza as frequências de 2 de junho a 2 de agosto. Além disso, a lacuna da Avianca na rota Fortaleza-Guarulhos deverá ser ocupada a partir de agosto com a inclusão de novas operações.

A Latam, por exemplo, colocou à venda mais dois voos diários para a Capital com partidas de Guarulhos a começar em agosto. A empresa vai ofertar apenas nesta rota nove voos diários. Já a Azul, que nunca operou os trechos, vai realizar três voos por dia entre as duas cidades a partir de julho. E a Gol anunciou recentemente a inclusão de mais uma frequência diária nesta rota. Ao todo, as três companhias vão realizar 40 voos semanais a mais para o aeroporto paulista. O número é 14% maior do que a oferta antes da saída da Avianca.

Apesar da comercialização dos voos no site da Latam, a companhia informou apenas "que sempre está atenta às necessidades dos clientes para iniciar, ampliar ou adequar as suas operações. Os voos são constantemente avaliados conforme a demanda de cada região".

Banco de conexões

Semelhante ao que a Gol fez no ano passado com a instalação do hub Nordeste em Fortaleza, a Latam age no mesmo sentido. Também está previsto que haja um banco de conexões da Latam de madrugada, com chegadas de voos ao Aeroporto Pinto Martins a partir das 23h50 até 1h55, com origens em Teresina, Guarulhos, São Luís, Natal, Recife, Salvador, Belém, Vitória, Brasília, Galeão (Rio de Janeiro) e Miami. A companhia não confirmou a informação, mas os bilhetes já estão sendo comercializados no site da empresa.

Desde agosto do ano passado, a Latam incrementou as operações na Capital. Na última semana, a aérea anunciou mais cinco voos diários para Fortaleza. Além disso, a empresa está colocando a Capital como opção de conexão para passageiros entre Belém e Rio de Janeiro.

Competitividade

Fortaleza se tornou, no último ano, atraente para Latam e Gol. Prova disso foram os aumentos constantes de voos das duas companhias. Ambas disputam a fatia do mercado na Capital. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a Latam lidera o marketshare com 35,2% dos passageiros transportados no primeiro trimestre, totalizando 646,5 mil viajantes. Já a Gol participa com 34,9%, com 641,5 mil passageiros. No período, a Avianca tinha 13,3% de participação (244,1 mil), e a Azul (12,4%) movimentando 227,2 mil pessoas.