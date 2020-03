Leilão da Justiça do Trabalho do Ceará oferta 120 lotes no valor total de R$ 30 milhões

Um apartamento de 387 metros quadrados, localizado na beira-mar de Fortaleza, é o item de maior valor do leilão realizado pelo Justiça do Trabalho do Ceará para a quitação de dívidas trabalhistas. O imóvel está avaliado em R$ 3,4 milhões, mas o lance mínimo é de R$ 2,3 milhões.O de menor valor é um conjunto de 1.450 unidades para bloquete (material de construção e calçamento), avaliado em R$ 1.750 e com lance mínimo de R$ 612.

Além do apartamento e dos bloquetes, serão leiloados carros, terrenos, máquinas e utensílios domésticos. O leição ocorre às 9h do dia 24 de março no auditório do Fórum Autran Nunes, localizado na Avenida Duque de Caxias, 1.150, 4º andar, no Centro de Fortaleza.

O arremate reúne bens penhorados em processos que tramitam nas 18 varas do trabalho da capital e nas Varas de Caucaia, Eusébio, Maracanaú, Pacajus e São Gonçalo do Amarante, no valor total de R$ 30 milhões. Ao todo, são 120 lotes oferecidos. Entre eles, 44 imóveis, 13 veículos e 53 bens diversos.

Os interessados em participar do leilão, presencialmente ou pela internet, devem comparecer no dia e local do evento portando documento de identificação com foto ou entrar em contato com a leiloeira oficial do evento Graça Medeiros, pelos telefones (85) 3246-2207 e (85) 99969-2311 ou pelo e-mail graca@gracamedeirosleiloes.com.br.