Fábrica cearense de álcool em gel tem aumento de mais de 300% na produção

Uma das maiores produtoras de álcool em gel do Estado, a Madrevita - que detém a marca Aseptol - está com dificuldades para atender à demanda crescente pelo produto por causa das infecções por coronavírus (Covid-19). "A partir de janeiro deste ano tivemos que aumentar em mais de 300% a nossa produção que, hoje, chega a 5 toneladas/dia", explica a empresária Suzane Vasconcelos, diretora-comercial da Madrevita.

No Ceará, quatro empresas produzem álcool em gel e sabonetes antissépticos. Apesar de não ter eficácia comprovada na contenção ou proteção contra a contaminação pelo vírus, a procura por esses e outros itens - como as máscaras descartáveis - cresceu substancialmente no Brasil e no estado.

"A gente atende, prioritariamente, os estados do Norte e do Nordeste. Nos últimos dias temos recebido pedidos de outros estados, mas sem condições de atender", revela a empresária.

"Se tivéssemos condições de aumentar a produção, ela seria facilmente comercializada", diz. A Medrevita produz está com dificuldades de aumentar a produção de álcool em gel por conta da necessidade de importação de insumos, especialmente válvulas e espessantes.

"A importação é feita, principalmente, da China e da Índia. A primeira está com com a produção paralisada por causa da epidemia de coronavírus", explica.

Impacto internacional

Na China, já são 80.174 pessoas infectadas pelo coronavírus e 2.915 mortes, segundo levantamento das autoridades do país. O novo coronavírus atingiu, até o momento, 64 países, matou mais de 3.000 pessoas e infectou outras 87.000. No Brasil tem 252 casos suspeitos e dois confirmados, de acordo com levantamento do Ministério da Saúde.

De acordo com a empresária, ainda que as encomendas de insumos tenham ocorrido no mês de janeiro, o fornecedor habitual decidiu 'regular' a entrega dos produtos para atender a todos os clientes.

Para manter a produção, a empresa está em busca de novos fornecedores de embalagens, válvulas e carbômeros, que são polímeros acrílicos hidrossolúveis utilizados como formadores de gel - que deixa o composto mais viscoso - e que age também como espessante.