Dia das Mães: Shoppings sorteiam de celulares a automóvel importado

Considerada a melhor data para o varejo depois do Natal, o Dia das Mães fez com que os shoppings de Fortaleza e Região Metropolitana preparassem campanhas para fazer as vendas crescerem entre 15% e 30% até o segundo domingo de maio. Como estímulo, os centros estão sorteando de smartphones a automóvel importado entre os clientes.

O Iguatemi realiza a promoção “Amor que Surpreende” que irá premiar um cliente com uma Mercedes-Benz GLA 200. Para participar, o consumidor deve realizar R$ 300 em compras no shopping entre os dias 03 e 26 de maio, nas lojas que aderirem à ação. A cada soma com este valor, o cliente pode realizar a troca por um cupom promocional.

Desde 25 de abril até 15 de maio, o Grand Shopping realiza duas promoções para o Dia das Mães, uma viagem para Buenos Aires e um ano de compras. A partir de R$ 150 em gastos nas lojas, os clientes poderão ter direito a um cupom.

Os shoppings do grupo JCPM realizam ações distintas para o período. O RioMar Fortaleza promove a campanha “Mães RioMar- Amor em dobro”, que sorteará dois Corollas Toyota. Até o próximo dia 20 de maio, a cada R$ 100 em compras nas lojas participantes, o consumidor pode trocar por um cupom e concorrer. Já o RioMar Kennedy, desenvolve a ação “Dia das mães, carinho pra chamar de meu”: a cada R$ 250 em compras nas lojas participantes o cliente ganha um par de sandálias femininas; a ação irá até o dia 12 de maio.

Com uma expectativa de crescimento de 15% nas vendas e de 40% no fluxo, o shopping Benfica promove a campanha “Geração Conectada” que sorteará 08 Iphones Xr 128gb. Para concorrer, o cliente deve realizar R$250,00 em compras nas lojas participantes, que vale 01 cupom, entre o período dos dias 30 de abril a 12 de junho. Os sorteios acontecerão em dias distintos, o primeiro no dia 16 de maio e o segundo no dia 13 de junho.

Já os empreendimentos da rede Ancar Ivanhoe, North Shopping Fortaleza, Jóquei e Maracanaú e o Shopping Via Sul apostam na experiência em família para a data com a campanha “Mergulhe Nessa”, que sorteará combos de ingressos para o Beach Park com validade de um ano. Para concorrer o cliente deve realizar R$ 200 em compras. Além do sorteio, o estabelecimento também oferece ao consumidor a possibilidade de adquirir dois ingressos individuais para o parque aquático pelo preço de um. A expectativa para o período é um incremento de até 8% nas vendas e um crescimento de 12% no fluxo.

O Shopping Eusébio realiza a Mega Ação do Dia das Mães que oferecem descontos de até 70% neste final de semana. A ação aquece as vendas em cerca de 30% é ocasiona um aumento de 40% na movimentação do espaço. O estabelecimento também realiza uma promoção por meio de suas redes sociais com o sorteio de 3 vales compras no valor de R$ 1.000 cada.