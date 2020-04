Coronavírus: Camilo revoga novo decreto e mantém fechamento de empresas em decisão nesta madrugada

Após ter liberado o funcionamento de diversos setores da economia em novo decreto publicado no fim da noite deste domingo (5), o governador Camilo Santana (PT) resolveu anular os efeitos e continuar as proibições já implementadas nos textos anteriores.

Nas redes sociais, o governador afirmou que voltou atrás "diante da argumentação feita pelo nosso Comitê de Saúde, demonstrando preocupação com as flexibilizações de funcionamento colocadas pelo Governo do Estado".

No texto anterior, que já não está mais válido, o governador permitia, a partir desta segunda-feira (6), o funcionamento de 16 tipos diferentes de empresas dos setores da indústria, do comércio e de serviços.

Faziam parte do decreto, feiras de gêneros alimentícios; serrarias; indústrias de móveis e utensílios domésticos; indústrias de tintas, têxteis, de confecção, calçados e roupas; comércio de materiais de construção, empresas exportadoras; comércios de seguros, entre outras.

Conforme publicado pelo governador nas redes sociais, o decreto anterior foi revogado imediatamente. Desta forma, ficam mantidas "todas as proibições dos decretos anteriores, e com o mesmo prazo de validade de 15 dias".