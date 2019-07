Ataques criminosos contribuem para lucro da Enel cair 21,9%, diz companhia

A Enel Distribuição Ceará culpou os ataques criminosos de janeiro e as condições climáticas adversas pelos resultados do primeiro semestre deste ano. Em balanço financeiro divulgado nesta terça-feira (30), o lucro líquido da empresa caiu 21,9% em seis meses na comparação com igual período de 2018. O lucro passou de R$ 166,43 milhões para R$ 129,97 milhões nos primeiros seis meses de 2019.

Além disso, a dívida da empresa cresceu 46,4% no período, passando de R$ 1,38 bilhão para R$ 2,02 bilhões no primeiro semestre deste ano. "Aumento, principalmente, para financiar o grande volume de investimentos realizados nos últimos 12 meses com o intuito de modernizar a rede elétrica e conectar novos clientes", informa a Enel.

“No primeiro semestre de 2019, os resultados operacionais da Enel Distribuição Ceará foram afetados por condições meteorológicas adversas e por questões de segurança pública ocorridas no início do ano. Os resultados financeiros foram afetados por itens não-recorrentes, sobretudo por contingências e ajustes relacionados ao processo regulatório de revisão. Estamos comprometidos a seguir investindo no Estado para acelerar novas conexões, bem como modernizar a rede de distribuição para melhorar nossos índices de qualidade e nossa performance financeira”, explica o Country Manager da Enel no Brasil, Nicola Cotugno.

De acordo com o balanço, a receita bruta subiu 7,4%. "Aumento, principalmente devido ao reajuste tarifário médio aprovado pela agência reguladora Aneel em abril de 2019 (+8,22%), e ao maior volume de energia distribuída a clientes do mercado livre (+10%), bem como ao aumento de venda de energia no mercado regulado (+2%). A Receita também aumentou em razão da venda de energia no mercado de curto-prazo", acrescenta o resultado da companhia.

O balanço do semestre ainda aponta que a Enel investiu no período R$ 332 milhões, redução de 2,9% na comparação com os primeiros seis meses do ano passado.

"Capex (Investimentos) destinado, principalmente, para conexão de novos clientes, bem como para modernização e digitalização da rede de distribuição".

Atualmente, a Enel possui mais de 4,1 milhões de clientes no Ceará, alta de 2,5% em relação ao primeiro semestre de 2018, quando a companhia possuía pouco mais de 4 milhões de consumidores.