Angola Cables elabora plano de contingência para manter serviços de conexão de internet

A Angola Cables, multinacional de telecomunicações que opera no Brasil, baixou diretrizes para assegurar a continuidade dos serviços de conectividade internacional prestados em vários continentes, inclusive América do Sul, sem interrupções. E adotou medidas preventivas junto ao seu corpo de funcionários para reduzir o risco de contraírem o novo coronavírus (Covid-19).

De acordo com o comunicado, a empresa segue empenhada na missão de minimizar quaisquer impactos e suportar a demanda de conexões mundiais entre Brasil, América do Norte, África, Europa e Ásia, ligando as maiores clouds mundiais às aplicações de trabalho à distancia, OTTs, empresas de games, etc.

“Implementamos um plano de continuidade de negócio, com medidas desenhadas para enfrentar as necessidades de capacidade e qualidade das redes nacionais e internacionais, garantindo assim uma pronta resposta de nosso Network Operations Centre (NOC) e de nossos Data Centers AngoNAP onde, para além das medidas de segurança e de condições de saúde para os funcionários e visitantes, estamos disponibilizando assistência remota e continuada aos nossos clientes, 24 horas por dia”, garante Antonio Nunes, CEO da Angola Cables.

Ainda segundo a nota, a Angola Cables estruturou também métodos emergenciais de relacionamento com seus clientes, como oferecer atendimento diário junto às suas equipes de engenharia, para que em conjunto, façam análises de tráfego de dados e verifiquem soluções técnicas que possam responder, da melhor forma, a esse momento em que as redes de todos os operadores estão em “over demand”. Segundo a assessoria de imprensa da Angola Cables, eles também se colocaram à disposição dos clientes também por webinar e vídeoconferência.

“Vivemos um desafio sem precedentes em nossa história causado pela pandemia do coronavírus. Como empresa responsável que atua globalmente, a Angola Cables tomou medidas extensivas para garantir o bem-estar de seus funcionários, parceiros de negócios e clientes. Assim como acontece com muitas outras empresas em todo o mundo - e por recomendação das autoridades -, a grande maioria de nossos funcionários está trabalhando de forma remota; porém, na velocidade que uma companhia precisa ter em um mundo de economia digital. Estes são tempos difíceis, mas vamos superar isso juntos.Vamos ficar seguros e conectados”, declara Antonio Nunes, CEO da Angola Cables.