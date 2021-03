Idoso vacinado contra Covid em jumento sabe que imunização não acabou: “Esperar a outra dose, né?"

A foto de José Gonçalves de Lima (85) tomando a vacina contra a Covid-19 montado em um jumento, nesta sexta-feira (19), chamou atenção na internet. Para ele, no entanto, o momento foi só mais um na rotina que leva no Sítio Torrões, em Jaguaribe. Seu José, mais conhecido como Germano, explica estar indo almoçar quando parou para ser vacinado.

“Eu vinha da roça, tava no jumento, a mulher mandou eu nem desmontar, deu a injeção mesmo eu a cavalo”, conta. Para seu José, é comum receber as vacinas em casa e ele não tem problemas em tomar os imunizantes.

Por ser informado no momento da vacinação, ele sabe que a imunização contra o coronavírus ainda não acabou. “Esperar a outra dose, né?”, reforça.

Dona Raimunda, esposa de José, tem 74 anos e também foi vacinada no mesmo dia que o marido, mas em casa.

A neta do idoso, Ermanice de Lima Negreiros, de 16 anos, foi a primeira da família que viu a foto publicada. A adolescente correu para mostrar à avó o momento da vacinação de José. “Com a vacina, é um alívio. Porque a gente nunca tá seguro. Apesar de ela não estar saindo, a gente sai pra ir no dentista, consulta, supermercado, e é sempre um risco”, diz.

Vida "avexada" e ativa

Ermanice conta que é da personalidade do avô ser “avexado”, como ele disse no momento da vacinação. Mesmo com 85 anos e problemas de visão, o avô costuma sair de casa regularmente para trabalhar no sítio no qual moram, mesmo não sendo necessário para a subsistência da família.

“Precisar não precisa não, ele sai pra meio que tirar o tempo”, afirma.

José diz que a rotina praticamente não mudou, mesmo com a pandemia. As idas para a roça continuaram sendo diárias para o idoso, até mesmo aos domingos.

A adolescente resolveu ficar na casa dos avós durante a pandemia para ajudá-los. Ela segue fazendo aulas remotas e, apesar da oscilação do sinal de internet, consegue acompanhar as atividades da escola de tempo integral da qual é aluna.

Legenda: O casal de idosos foi vacinado no mesmo dia Foto: Arquivo Pessoal

Imunização de idosos em Jaguaribe

Até o momento, 1.234 idosos com idade a partir de 80 anos foram vacinados no município, segundo dados da prefeitura de Jaguaribe. Neste domingo (21), o processo abrange também a faixa etária de 75 a 79 anos.