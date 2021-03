Ceará recebe 10º lote de vacinas contra a Covid-19 neste sábado (20), diz Camilo

A chegada de um novo lote de vacinas contra a Covid-19 ao Ceará foi anunciada na manhã deste sábado (20) pelo governador do Estado, Camilo Santana. Ao todo, segundo publicação nas redes sociais, 182.850 doses de imunizantes serão distribuídas entre a Capital e o Interior para suprir a demanda de vacinação.

"Receberemos nesta manhã novo lote de vacinas contra a Covid. Serão 182.850 doses, sendo 162.600 da CoronaVac/Butantan e 20.250 da AstraZeneca/Oxford", relatou Camilo, chefe do executivo estadual. Ainda segundo o Governo do Estado, elas serão utilizadas para aplicações de primeiras doses em cearenses.

Legenda: Novo lote terá unidades da vacina AstraZeneca e da CoronaVac Foto: reprodução/Instagram

Até o momento, este é o décimo lote recebido em solo cearense em meio ao Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. O nono, também de acordo com o programa desenvolvido pela pasta, desembarcou em solo cearense na última quarta-feira (17).

No dia em questão, 187.400 doses da CoronaVac foram recebidas e encaminhadas às cidades do estado.

Linha do tempo da vacina

O primeiro envio de vacinas contra a doença ao Estado ocorreu no dia 18 de janeiro deste ano, 229,2 mil doses de CoronaVac. Enquanto isso, já no dia 23 de janeiro, foram enviadas 72,5 mil unidades da vacina de Oxford/AstraZeneca. Seguindo plano, dois dias depois, mais 33,2 mil imunizantes da CoronaVac chegaram ao Ceará.

No dia 6 de fevereiro, 115 mil doses de CoronaVac foram entregues. O quinto e o sexto lotes, com 80,5 mil doses de Oxford/AstraZeneca e 49,2 mil de CoronaVac, respectivamente, chegaram no dia 24 de fevereiro, em voos separados.

Já o sétimo carregamento de imunizantes veio no último dia 3 de março, quando o Ceará recebeu 115.600 doses de CoronaVac.

Compra da Sputnik V

Ainda na sexta-feira (19), o Ceará assinou contrato com a permissão para compra direta da vacina russa Sputnik V. Segundo Camilo Santana, a medida seria uma forma de dar celeridade ao Plano Nacional de Imunização.

"Está é uma vacina com uma das maiores eficácias dentre as que são apresentadas no mundo inteiro. Está sendo regulamentada pela Anvisa. Portanto, em breve, vamos ter mais uma vacina no Ceará", afirmou o governador.

A previsão é de que 5,87 milhões de doses sejam adquiridas, que devem ser encaminhadas ao Ministério da Saúde. A negociação está inclusa nas tratativas do Consórcio Nordeste, grupo que reúne os nove estados da região.