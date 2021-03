Ministério da Saúde passa a integrar Comitê de Enfrentamento à Covid no Ceará

O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 no Ceará, que conta com autoridades dos mais diversos níveis para tratar das medidas de enfrentamento à pandemia, passou a ter, desde esta semana, mais um representante: do Ministério da Saúde. Trata-se do superintendente estadual do Ministério no Ceará, Roberto Rocha Araújo.

O novo representante do Executivo federal já participou das reuniões do comitê desta semana que culminaram com a manutenção das medidas de isolamento social rígido até o dia 28 de março, conforme anúncio feito pelo governador Camilo Santana.

Desde o início da pandemia, as relações entre o governo do Estado e o governo federal têm sido turbulentas por conta dos constantes confrontos ocorridos entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores, entre eles, Camilo Santana. Um dos pontos de maior tensão ocorreu no último dia 26 de fevereiro quando o presidente veio ao Ceará para lançar obras em estradas e promoveu aglomerações em Tianguá e Caucaia. Houve troca de farpas entre Camilo e Bolsonaro.

Coincidência ou não, o dia 26 de fevereiro marcou a posse de Roberto Rocha Araújo no cargo de representação do Ministério da Saúde no Estado. E ele já chegou prometendo uma relação pacífica e colaborativa. “O nosso inimigo é o vírus”, chegou a declarar, em entrevista exclusiva a este Jornal no início de março.

Nesta semana, Roberto teve uma reunião com o governador Camilo Santana, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Evandro Leitão, o secretário-chefe da Casa Civil estadual, Chagas Vieira, e o estadual de Saúde, Dr. Cabeto. No encontro, a despeito das turbulências de outrora, tratou-se de cooperação para tentar ajudar nas demandas do Estado no Ministério.

Uma das providências, então, foi o convite formal por parte do Estado para que o Ministério da Saúde passasse a integrar o comitê de enfrentamento à Covid-19, que tem representação do Tribunal de Justiça do Estado, da Assembleia Legislativa e Ministério Público Estadual e Federal.

Após os encontros com o governador, Roberto Araújo voltou a ressaltar a importância do trabalho conjunto de todos os entes no combate à pandemia. “Focaremos no inimigo em comum, que é o vírus, objetivando salvar vidas e reunir os melhores esforços em prol do povo do Estado do Ceará”, diz ele.