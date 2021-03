Projeto Pôr do Sol Fortaleza volta a homenagear profissionais da saúde neste domingo

Assim como em maio de 2020, um concerto de piano foi realizado para homenagear os profissionais da saúde da linha de frente do combate ao coronavírus em Fortaleza neste domingo (21). O pianista Felipe Adjafre, desde as 16h, realiza o show no palco montado em cima de um caminhão. A homenagem do Projeto Pôr do Sol Fortaleza Itinerante deve passar por 11 hospitais que recebem pacientes com Covid-19.

Para Alexandre Pereira, secretário de Turismo de Fortaleza, o momento de homenagem aos profissionais da saúde idealizado por ele em 2020 foi um dos mais emocionantes de sua carreira. “A gente pôde, naquele momento, levar um alento para aqueles profissionais que estavam exauridos”.

Previsto para apenas um domingo, o projeto teve de ser ampliado para mais dois fins de semana devido à repercussão positiva, passando por 35 hospitais.

Com a superlotação de hospitais e novas medidas de isolamento restritivas em 2021, a volta do projeto para o objetivo inicial de quando foi criado em 2017, que era entreter turistas e fortalezenses na Praia de Iracema, teve de ser postergada. O projeto, então, foi pensado novamente para “todas as pessoas que estão pondo em risco suas vidas por nós”, de acordo com o secretário.

Confira o roteiro do Projeto Pôr do Sol Fortaleza Itinerante neste domingo (21)

16h - Saída Praça da Imprensa

16h15 - Hospital Leonardo da Vinci

16h40 - Hospital Otoclínica

17h - Hospital da Unimed

17h20- Hospital Antônio Prudente

17h45 - Hospital IJF

18h15- Hospital Genêsis

18h35 - Hospital São Raimundo

19h - Hospital Monte Klinikum

19h25 - Gastroclínica

19h45 - Hospital São Mateus

20h - Hospital HGF

O pianista Felipe Adjafre também relata a emoção de poder homenagear os profissionais da saúde da Capital. Desde que fez os concertos no ano passado, Felipe passou por uma infecção por coronavírus e teve de ser hospitalizado. Por ter visto a rotina dos profissionais de perto, Felipe acredita que a homenagem carrega um peso ainda maior. “Os profissionais já estão no seu limite. Ano passado o negócio já estava difícil, e esse ano eles não pararam”, lamenta.

Legenda: Profissionais da saúde e pacientes assistem a homenagem na frente de hospitais Foto: Thiago Gadelha

Como assistir online

Além de ser voltado para profissionais da saúde, a ideia do projeto itinerante é que os moradores da cidade possam assistir o concerto de dentro de casa, pelas janelas e varandas. O show também está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram da Prefeitura de Fortaleza. “Todo mundo está dominado por essa angústia, por essa emoção. Não tem como a gente não ter empatia pelo próximo”, diz Felipe.

O projeto é realizado pela Secretaria Municipal de Turismo de Fortaleza, em parceria com o Sistema Fecomércio e apoio da Secretaria da Cultura de Fortaleza, Normatel, Convention & Visitors Bureau/ Visite Ceará e GB Imagens Aéreas.