'Generosidade nos qualifica para sermos melhores': as histórias de quem se dedica a fazer o bem

Nascida na localidade de Poços, no município de Guaiúba, testemunhou desde a infância o esforço do pai para que ela pudesse concluir os estudos. E o faz valer, tornando-se a primeira da família a entrar em uma universidade.

Desde 2017, a ginecologista e obstetra Maria Celestina Sabino de Oliveira, 59, vem revezando a rotina de trabalho como médica com o voluntariado na unidade da Nova Acrópole, no bairro Dionísio Torres.

Estimular ações altruístas que visam ajudar o próximo de alguma forma, seja doando alimentos, ou mesmo difundindo o conhecimento para o desenvolvimento das pessoas, é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo em que ações solidárias melhoram o mundo ao nosso redor, também transformam para melhor os próprios agentes que as realizam

“Após o falecimento do meu pai, lembrei da Nova Acrópole e me matriculei em 2016. Quando vi que tudo era feito dentro da escola por meus professores e outros alunos, quis fazer parte e perguntei como. Desde então, venho retribuindo e contribuindo para essa forma tão bela e simples de ver e estar na vida”.

"Ajudar o pensamento"

“Quando vi que as próprias pessoas e professores eram quem organizavam a escola, davam aulas, recepcionavam os alunos e praticavam aquelas ideias que falavam em sala de aula, percebi mais do que a teoria, tinha algo de diferente e prático. Então, quando completei 18 anos, fui para turma de adultos, e, à medida que fui tendo as aulas, fui ajudando mais no voluntariado”.