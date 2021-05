Dinheiro do FGTS ajuda cearenses a realizarem sonhos como casa própria e abertura de novos negócios

Apesar dos distintos usos que podem ser feitos com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), há uma parcela de cearenses que opta por investir na aquisição de uma casa própria ou mesmo na abertura de um novo negócio. Para o casal de estudantes Airlane Graf, 26, e Matheus Xavier Cordeiro, 25, o dinheiro do FGTS possibilitou a concretização de um sonho alimentado desde agosto de 2019.

Quando ambos ficaram desempregados em março de 2020, decidiram investir em um novo negócio e abriram a hamburgueria Calorentos Burguer, no bairro de Fátima.

A empreendedora e estudante de contabilidade havia trabalhado por quase 2 anos e 6 meses em uma empresa na área comercial, enquanto o estudante de gastronomia e mestre hamburgueiro tinha atuado por um ano como auxiliar de cozinha e churrasco em um restaurante de Fortaleza.

Airlane Graf Estudante de Administração Como o Matheus tinha o desejo de abrir a própria hamburgueria e eu sempre quis empreender, a gente se juntou. Na pandemia, enxergamos uma oportunidade, uma brecha para iniciar esse trabalho

O amor pela cultura nordestina inspirou a estética do Calorentos Burguer, assim como os ingredientes no cardápio, alguns adquiridos em municípios do interior. Após quase um ano em funcionamento, a hamburgueria atua e um raio de até 9 km e já conta com mais de 4 mil seguidores em sua página do Instagram.

Apesar dos percalços enfrentados devido às mudanças no mercado em meio ao cenário da pandemia, a alegria segue sendo o sentimento que se sobressai. “É como se fosse a realização de um sonho meu, fico muito feliz e grato a Deus”, aponta Matheus.

“Foi um tiro no escuro empreender no meio da pandemia, mas a gente está muito feliz que tenha dado certo. Quem tem um sonho, que acredite nele, trabalhe bastante, que com muito esforço você vai ser recompensado”, finaliza Lane.

Sonho da casa própria

No caso do gerente comercial Honório Barros, 41 anos, destinar o FGTS para a entrada de seu imóvel, ainda em 2008, foi um divisor de águas em sua vida.

Ouça a entrevista

Nascido no município de Lavras da Mangabeira, ha 413 km de Fortaleza, Honório se mudou para a capital em 1998. “Eu vim morar com a minha irmã mais velha e via o sofrimento de pagar aluguel. Tinha o desejo de me estabilizar, me sentir proprietário de alguma coisa, dizer que era meu”, comenta.

Legenda: Para Honório Barros, foi com o FGTS que conseguiu concretiza o sonho de ter uma casa própria em seu nome após 20 anos de esforço e trabalho Foto: Arquivo pessoal

Por quase seis anos trabalhou descarregando caminhão. Em 2005, por conta do Prouni (Programa Universidade Para Todos), ingressou no curso de Publicidade e Propaganda. Posteriormente, em 2008, conseguiu um financiamento para a casa própria.

“Quando começou a facilitar o acesso ao financiamento, no final do governo Lula, usei o valor do FGTS como entrada”, explica. Também foi com o fundo que quitou as últimas parcelas uma década depois, em 2018.

Honório Barros Gerente Comercial O FGTS impactou na mudança da minha vida, foi o divisor de águas. Quando eu pude dar ele para entrar na casa, dividiu a minha vida entre a época de incertezas para a de segurança. Ele deu segurança e criou meu alicerce

Quem casa quer casa

Assim como Honório, o FGTS serviu para o frentista Leandro Bezerra dos Santos, 37 anos, dar entrada na compra de um imóvel em 2015. No entanto, ao contrário do gerente comercial, optou por realizar a mudança do bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, para viver no município de Horizonte, há quase 46 km da capital, e estar mais próximo dos pais.

“Foi uma maravilha, um sonho realizado, a melhor coisa que a gente fez na nossa vida foi ter conseguido essa casa. É difícil para conseguir, mas graças a Deus deu tudo certo”, comenta.

Legenda: Após cerca de 10 anos de casados, Leandro e Eliane conseguiram dar entrada na casa própria utilizando o FGTS Foto: Arquivo pessoal

Conforme explica, ele e a esposa, Eliane dos Santos, 38 anos, os dois pagavam aluguel desde o início do casamento, em 2005. “Aconteceu que minha esposa ficou doente e eu quis ficar perto dos meus pais”, explica. Há seis anos, ainda chegou a pagar dois meses de aluguel depois da mudança para Horizonte, mas logo decidiu procurar uma casa própria no interior.

Leandro Bezerra Frentista Não tinha pensado em usar o FGTS, mas a Caixa Econômica falou que eu precisava dar dinheiro de entrada e perguntou se eu queria usar o fundo. Tinha medo de usar e ficar sem nada, mas era por um motivo bom

Administrando o dinheiro do FGTS

Conforme a doutora em economia e professora de Finanças da Universidade Federal do Ceará (UFC), Kilvia Mesquita, o dinheiro do FGTS é resultado do depósito mensal de 8% referente ao trabalho em empresas privadas com carteira assinada. O fundo garante segurança ao trabalhador caso seja demitido.

Kilvia Mesquita Doutora em economia Inicialmente, o fundo de garantia só podia ser sacado se fosse demitido, se quisesse comprar uma casa ou tivesse que bancar algum tratamento de saúde. Essa regra foi flexibilizada em 2019

Desde o 2019, o fundo tem sido mais utilizado para quitar as dívidas. “Outras pessoas fazem esse saque para reserva de emergência, que, de uma maneira geral, é um valor, referente aos seus gastos mensais”, explica Kilvia. Normalmente, a quantia se refere às despesas de 3 a 6 meses.

Especialista explica

No caso de quem vai adquirir uma casa própria, o FGTS também pode ser utilizado. O valor a ser juntado depende do tipo de imóvel, do preço e da quantidade de anos trabalhando. Já quem pretende investir em um novo negócio, Kilvia recomenda cautela e planejamento.

"Se você entende do negócio, do cliente, do mercado, fica muito bacana você investir em um novo negócio", aponta. Caso contrário, o risco pode se tornar um prejuízo.