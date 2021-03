Agricultor de 89 anos dança "hino da vacina" ao receber dose contra a Covid-19 em Apuiarés

A vacina contra a Covid-19 trouxe um efeito positivo imediato na vida de Julião Gonzaga Sousa, de 89 anos, que gravou um vídeo dançando após receber a primeira dose do imunizante na tarde dessa quinta-feira (4), em Jaburu, localidade do município de Apuiarés, na Região Norte do Ceará.

“Ele e nós, familiares, ficamos muito felizes e cheios de esperança, porque tinha chegado a vez dele. A vacina demorou, mas chegou, graças a Deus”, detalha a filha do agricultor Socorro Ferreira, 55.

Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais, seu Julião comemora ao som do "hino da vacina", remix de "Bum Bum Tam Tam", de MC Fioti, que homenageia o Instituto Butantan, em São Paulo, pela produção da CoronaVac.

Ao lado do idoso, aparecem uma enfermeira e uma técnica de enfermagem responsáveis pela vacinação em domicílio da Secretaria Municipal de Saúde de Apuiarés. A reportagem do Diário do Nordeste tentou contato com as profissionais de saúde, mas não obteve retorno.

Ainda de acordo com Socorro, o pai estava ansioso à espera da vacina. “Era o que ele mais que acontecesse para se livrar dessa doença tão horrível”, conta.