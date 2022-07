Vacinação infantil contra a Covid deverá priorizar imunossuprimidos e crianças de 4 anos, diz Sesa

A vacinação contra a Covid-19 de crianças menores de 5 anos no Ceará deverá, neste momento, priorizar o público imunossuprimido e com idade de 4 anos, conforme recomendação da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) que será repassada aos municípios.

A estratégia foi adotada até que todas as doses necessárias para a faixa etária de 3 e 4 anos sejam recebidas do Ministério da Saúde, segundo a pasta.

A Sesa diz aguardar nota técnica do Programa Nacional de Imunizações (PNI) para comunicar a estratégia estadual para os municípios, mas já anuncia que enviará de início 29 mil doses de Coronavac para serem utilizadas como primeira dose. Isso deve ocorrer após os 184 municípios entregarem o levantamento dos imunizantes em estoque, com prazo até a quarta-feira (20).

Ainda conforme orientação da secretaria, devido ao curto prazo entre a aplicação da primeira e da segunda dose, de apenas 28 dias, o Estado e os municípios devem reservar metade das suas vacinas para a segunda dose.

"Assim, o Estado, que tem hoje em estoque 64 mil vacinas da Coronavac, terá 29 mil doses para enviar aos municípios para aplicação da segunda dose e 6 mil doses da reserva estratégica estadual", disse a Sesa em comunicado.

Fortaleza inicia vacinação

Na Capital, a vacinação de crianças de 3 a 5 anos teve início nesta segunda-feira (18). A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é de atender 74,7 mil crianças.

A vacinação está disponível nos seguintes locais: shoppings Central, Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, Sesi Parangaba e drive-thru do Centro de Eventos. Os horários são das 9h às 17h. Além dos postos de saúde que possuem salas de vacinação Covid-19.

Para a vacinação, os pais precisam efetuar o cadastro no Saúde Digital, já disponível. Não será necessário agendamento. O único pré-requisito é a conclusão da inscrição no sistema.