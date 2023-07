Unifor celebra Colação de Grau de mais de 1.200 concludentes

A Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, celebrou a Colação de Grau de mais de 1.200 concludentes na noite desta sexta-feira (7).

A cerimônia marca a conclusão de uma etapa importante na vida de alunos da graduação e pós-graduação da Unifor. Convidados, docentes e autoridades estiveram presentes no evento, marcado por diversos eventos de emoção.

A outorga do grau foi realizada pelo Reitor da Unifor, Dr. Randal Martins. A vice-presidente da Fundação Edson Queiroz, Manoela Queiroz Bacelar, também esteve presente e ressaltou a importância da conquista em seu discurso.

Legenda: O Reitor da Unifor, Dr. Randal Martins, fez a outorga do grau durante a cerimônia Foto: Thiago Gadelha

Barcelar destacou o empenho da Unifor, em suas cinco décadas de história, em oferecer uma educação de excelência, pautada na qualidade acadêmica e na formação ética.

"O diploma que recebem hoje é um símbolo de suas conquistas. O conhecimento adquirido e a capacidade de aprender continuamente os impulsionarão rumo ao sucesso. Estejam certos de que os braços da Unifor estarão abertos sempre para recebê-los com entusiasmo, neste campus-bosque ou nas trilhas da educação a distância", expressou aos formandos.

Legenda: Convidados, docentes e autoridades estiveram presentes na Colação de Grau Foto: Thiago Gadelha

O evento também contou com a tradicional queima de fogos e a apresentação dos grupos de arte da Unifor: Camerata, Coral e Big Band.

Conquistas

Os professores foram representados no evento por Liádina Camargo Lima, professora da graduação de Ciência da Computação. Ela destacou a transformação dos formandos em suas trajetórias.

"Em cada etapa do ciclo da vida, a maturidade se apresenta com conquistas, experiências, fortalecimento de vínculos e descobertas. A formatura no ensino superior torna vocês protagonistas de suas histórias construídas dia a dia, cada um com seus reveses, adversidades, proezas e conquistas", apontou Liádina.

O aprendizado foi atestado por Lucas Araujo Plutarcho, concludente do curso de Publicidade e Propaganda. Representando o corpo de alunos, o formando agradeceu a oportunidade de participar de atividades enriquecedoras na Unifor.

Legenda: Unifor realiza Colação de Grau de mais de 1.200 concludentes Foto: Thiago Gadelha

"Hoje, olhando para trás, podemos perceber o quanto crescemos como pessoas e o quanto a Unifor foi importante nesse percurso. Agora, estamos prontos para dar o próximo passo em nossas vidas e aplicar todo esse conhecimento adquirido para alcançar nossos objetivos", disse.

Bolsa Yolanda Queiroz

Além da entrega dos diplomas, os alunos com as melhores médias de cada curso são agraciados com o Certificado de Desempenho Acadêmico.

Já os concludentes com as melhores notas de cada Centro de Ciências recebam a Bolsa de Pós-Graduação Yolanda Queiroz, entregue por Manoela Queiroz Bacelar.

Conheça os ganhadores da Bolsa Yolanda Queiroz

Centro de Ciências da Saúde

Curso de Psicologia: Luana Lerche Rocha Pires

Centro de Ciências Tecnológicas

Curso de Engenharia de Produção: Luana Dias Machado

Centro de Ciências da Comunicação e Gestão

Curso de Jornalismo: Maria Estela Moreira de Assis

Centro de Ciências Jurídicas

Curso de Direito: Paula Valverde Santos

Graduação Tecnológica

Curso de Design de Moda: Maria Clara Rezende Simões

Discursos

Manoela Queiroz Bacelar

Vice-presidente da Fundação Edson Queiroz

Legenda: Manoela Queiroz Bacelar, vice-presidente da Fundação Edson Queiroz, destacou a simbologia do diploma dos concludentes Foto: Thiago Gadelha

Prezados formandos, familiares, professores, colaboradores e demais convidados,

É com imensa alegria e satisfação que me dirijo a vocês nesta noite especial. Como vice-presidente da Fundação Edson Queiroz, mantenedora desta instituição de ensino tão prestigiada, tenho a honra de participar deste momento marcante em suas vidas, em que vocês concluem uma importante etapa da jornada acadêmica e se preparam para enfrentar os desafios da vida profissional. Hoje, testemunhamos a materialização de sonhos, a concretização de anos de dedicação, estudo e perseverança.

Ao longo de cinco décadas de história, a Unifor tem se empenhado em oferecer uma educação de excelência, pautada na qualidade acadêmica, no desenvolvimento de habilidades e competências, bem como na formação ética e cidadã dos estudantes. Em 1973, quando o industrial Edson Queiroz criou a Universidade de Fortaleza, seu desejo era contribuir para o desenvolvimento social, econômico e cultural do Ceará. Por isso, em meio século de existência, a Unifor tem se destacado por sua atuação comprometida com a formação integral de seus alunos, preparando-os não apenas para o mercado de trabalho, mas também para serem agentes de transformação em suas comunidades.

Neste momento único, agradeço a cada um de vocês por confiar à Unifor a missão de guiá-los em sua jornada educacional. Agradeço aos pais, familiares e amigos pelo suporte e incentivo ao longo dessa trajetória. Agradeço aos colaboradores da Unifor que, com dedicação e competência, contribuíram para a formação de profissionais qualificados, éticos e engajados. De forma muito cordial, agradeço aos professores desta casa, atores fundamentais no cenário da educação, sem os quais seria impossível estarmos aqui neste instante.

Formandos, acreditem no potencial que cada um de vocês carrega. O diploma que recebem hoje é um símbolo de suas conquistas. O conhecimento adquirido e a capacidade de aprender continuamente os impulsionarão rumo ao sucesso. Estejam certos de que os braços da Unifor estarão abertos sempre para recebê-los com entusiasmo, neste campus-bosque ou nas trilhas da educação a distância.

Por fim, como diz a professora e escritora Conceição Evaristo, “O importante não é ser o primeiro ou a primeira, o importante é abrir caminhos.” Nesse sentido, cada um de vocês, na carreira profissional que decidiram abraçar, deve direcionar esforços laborais diários para abrir caminhos. Abrir caminhos para a construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade menos dividida; abrir caminhos para uma sociedade mais solidária, onde as diferenças sejam apenas possibilidades. Parabéns a todos os formandos do semestre 2023.1 da Universidade de Fortaleza! Que este seja apenas o início de uma jornada luminosa, repleta de realizações! Sejam felizes!

Professora Liádina Camargo Lima

Ciência da Computação

Legenda: A professora Liádina Camargo Lima discursou na Colação de Grau da Unifor Foto: Thiago Gadelha

Vice-Presidente da Fundação Edson Queiroz – Sra. Manoela Queiroz Bacelar,

Magnífico Reitor da Universidade de Fortaleza, Prof. Randal Martins Pompeu;

Autoridades presentes;

Estimados colegas professoras e professores;

Caríssimos formandos,

Boa Noite!

A colação de grau é um dos momentos mais marcantes no ciclo da vida. Após uma trajetória de estudos, contratempos e noites mal dormidas, percebe-se a transformação, impulsionada pela superação dos obstáculos e cumprimento das responsabilidades que asseguram o início de uma vida de sabedoria. Como diz Cora Coralina (poetisa) “Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina”; é com esta sinergia que os formandos prosseguirão seus novos caminhos.

Em cada etapa do ciclo da vida, a maturidade se apresenta com conquistas, experiências, fortalecimento de vínculos e descobertas. A formatura no ensino superior torna vocês protagonistas de suas histórias construídas dia a dia, cada um com seus reveses, adversidades, proezas e conquistas; e, como afirma a escritora Rachel de Queiroz “Cada coisa tem sua hora e cada hora o seu cuidado”.

Este caminho que hoje finda será um novo começo que abre perspectivas, ampliação nas formas de atuação profissional, realizações pessoais, reordenamento de ideias e esperança. Vocês, como personagens na construção de um novo tempo, têm ao seu redor o olhar carinhoso dos que caminham junto: suas famílias, amigos queridos, professores, que cuidadosamente compartilharam conhecimento, afeto e experiências. E você formando, têm a formação de excelência adquirida nesta universidade que completa, nesta ocasião, 50 anos de histórias e realização de sonhos.

Mudanças ocasionadas pelo movimento da vida são desafios permanentes que nos remetem a considerar o novo, o diferente, o criativo à nossa trajetória profissional. A convivência com o mundo cada vez mais tecnológico possibilitará que vocês sejam agentes de impactos positivos em suas áreas de saber, e, por meio da concepção de soluções modernas, colaborativas e inovadoras, contribuirão para uma sociedade competente, harmoniosa e com mais amor no coração.

Como diz Clarice Lispector (poetisa) “Quanto mais fortes forem as suas provações, maiores serão suas vitórias”. Reconheçam e valorizem suas vitórias, reflitam sobre as maiores e melhores recompensas dessa jornada, e compartilhem emoções, energia e sonhos.

Agradeçam a quem sempre acreditou que este dia chegaria. Redescubram-se. Permitam-se. Vivam esta nova fase com orgulho. Hoje é dia de celebração, de abraços, de vibrar com a trajetória vivida e dizer: CONSEGUIMOS!!!!

Concluo este momento emocionante com uma frase de Cecilia Meireles (poetisa): “Liberdade de voar num horizonte qualquer, liberdade de pousar onde o coração quiser”. SUCESSO!

Lucas Araujo Plutarcho

Formando de Com. Social - Publicidade e Propaganda

Legenda: O formando Lucas Araujo Plutarcho representou os alunos na cerimônia de Colação de Grau da Unifor Foto: Thiago Gadelha

Vice-Presidente da Fundação Edson Queiroz – Sra. Manoela Queiroz Bacelar,

Magnífico Reitor da Universidade de Fortaleza, Prof. Randal Martins Pompeu;

Excelentíssimas Autoridades presentes,

Senhores Professores e Professoras,

Caros Colegas Formandos,

Senhoras e Senhores,

Boa Noite!

Hoje é um dia especial e emocionante para todos nós. Não estamos apenas comemorando a conclusão de uma etapa importante de nossas vidas, mas também celebrando o aniversário de 50 anos da Unifor, 50 anos de encontros que acolheram, encorajaram e transformaram tantas pessoas, inclusive nós! Não estamos aqui juntos por acaso, mas por conta desses encontros, dessa transformação que a universidade nos propiciou e da qual até podemos nem ter dado conta. Sabemos também que, hoje, começa uma nova jornada. Dito isso, estou muito honrado em representar todos vocês concludentes 2023.1.

Durante estes anos em que estivemos juntos nesta instituição, aprendemos muito mais do que apenas as disciplinas que compõem nossa formação. Conhecemos pessoas incríveis, tivemos a oportunidade de participar de atividades enriquecedoras e, acima de tudo, desenvolvemos habilidades que nos tornam melhores seres humanos.

Foi muito bom caminhar entre um bloco e outro, entre árvores, ouvir o canto dos pássaros, ver a Moema e as outras emas circularem no campus. Sentar nos bancos e ver a harmonia perfeita entres flores, borboletas, gatos, gente circulando como uma dança que enche nossos olhos de beleza.

Hoje, olhando para trás, podemos perceber o quanto crescemos como pessoas e o quanto a Unifor foi importante nesse percurso. Agora, estamos prontos para dar o próximo passo em nossas vidas e aplicar todo esse conhecimento adquirido para alcançar nossos objetivos.

Expressamos, nesse momento, a nossa gratidão a Deus e à nossa família, bem como à Unifor, aos professores e funcionários que fizeram parte da nossa formação. Afirmamos a responsabilidade de fazer a diferença na sociedade e contribuir para um mundo melhor, pois estamos cientes de que temos a missão de aplicar o conhecimento que adquirimos para enfrentar os desafios que nos aguardam, e assim construirmos um futuro mais justo e igualitário.

Gostaria de finalizar minha fala com as palavras da fotógrafa Imogen Cunningham: “Qual das minhas fotografias é a minha favorita? Aquela que farei amanhã”. Parafraseando-a, digo: amanhã, estaremos, quem sabe, aqui outra vez em uma pós-graduação; estaremos no mercado de trabalho, fazendo a fotografia do amanhã que se segue!!! Sucesso para todos nós!!!

Obrigado a todos e parabéns aos formandos e à Universidade de Fortaleza pelos seus 50 anos!

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE