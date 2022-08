Uece vai criar 2 novas graduações com previsão de oferta para 2023; veja cursos e vagas

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) se prepara para ofertar dois novos cursos de graduação. A proposta é que os cursos de Economia e Direito sejam criados ainda em 2022, para oferta a partir de 2023.

Por nota, a instituição de ensino afirmou que a implantação está em tramitação e que os cursos serão vinculados ao Centro de Estudos Sociais Aplicados (Cesa/Uece). A previsão é que cada um deles tenha 40 vagas.

O reitor da Uece, professor Hidelbrando Soares, considera que a ampliação democratiza a educação superior pública. Atualmente, a outra instituição de ensino superior pública no Ceará, a Universidade Federal do Ceará (UFC), também oferta o curso de Direito.

“A ampliação da oferta de cursos de graduação e pós-graduação da Uece, a ampliação de nossas ações no interior do estado, com a implantação de 3 novos campi e 8 novos cursos, são estratégias para aprofundar a democratização da educação superior pública para juventude cearense e garantir, para essa juventude, oportunidade de inclusão social pela educação", disse Hidelbrando Soares.