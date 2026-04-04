Criança vestida de minibispo acompanha procissão da Semana Santa no colo de arcebispo de Fortaleza

Apesar da pouca idade, o pequeno Rafael Macedo tem indumentária e concentração preparadas para os ritos católicos da Semana Santa.

Com 3 anos recém-completos, ele acompanhou a procissão do Senhor Morto, na sexta-feira (3), de um local bem especial: o colo do arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão.

O 'minibispo' acompanhava Dom Gregório nas missas e pela televisão, e o conheceu no ano passado, conta o pai de Rafael, Diego Macedo.

"O Dom Gregório sempre foi muito acolhedor. Ele já participou com ele também de uma procissão do ano passado. Não teve convite formal, foi tudo muito natural, porque o Rafael gosta muito dele", conta.

O pequeno tem um forte apreço pela igreja e já demonstra o desejo de ser padre ou bispo. Além disso, gosta de utilizar roupas semelhantes às vestes litúrgicas.

"Com menos de dois anos, a gente começou a perceber que ele usava os panos de prato da casa para se paramentar como se fosse um padre. Com um tempo, alguns amigos se ofereceram para fazer as vestes, a avó também ajudou", lembra Rafael.

Hoje em dia, o menino já tem roupas de acordo com o tempo litúrgico, respeitando a variação de cores da igreja católica.

MENINO TEM A PRÓPRIA CRUZ E 'BENZE' A CASA

Diego e a esposa são missionários há mais de 15 anos e transmitem a fé para os três filhos. Rafael, que é o segundo filho, incorporou o apreço pela igreja católica às suas brincadeiras.

O pai relata que o menino tem sua própria cruz e brinca de 'benzer a casa' e dar a bênção. Diego ressalta o forte entendimento do pequeno, mesmo com a pouca idade.

Com a aproximação da Semana Santa, Rafael se atenta às mudanças dos ritos e à sensibilidade do momento.

"Ele gosta porque tem vários dias seguidos indo à Catedral. Ele já está bem ansioso pela vigília de hoje [sábado(4)]. E o que chama atenção é que ele fica muito concentrado, quase não aceita comida, não quer ir ao banheiro", conta.

Rafael ressalta o esforço dele e de sua esposa para respeitar o interesse do filho, mas não banalizar os ritos da igreja.

"Não deixamos ir sempre vestido para não banalizar e também para não chamar muita atenção. Mas deixamos porque é um desejo dele. Quando ele vai se encontrar com o Dom Gregório, quer ir mais paramentado e reclama se faltar algum elemento".