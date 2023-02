Todas as cidades do Ceará estão sob alerta de chuvas intensas; veja previsão

Todo o mapa cearense aparece como “perigo potencial” de chuvas intensas previstas entre às 10h desta terça-feira (31) e da quarta (1º), conforme o monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia. São esperadas precipitações de até 50 mm por dia e ventos de 60 km/h.

As 184 cidades do Estado estão no primeiro dos três níveis de alerta – que varia entre perigo potencial, perigo e grande perigo. Isso representa chances de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/ dia.

Também são esperados ventos intensos, que variam entre 40 e 60 km/h. Apesar disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A previsão do tempo para esta terça (31) indica o céu variando de nublado a parcialmente nublado, com chuva na faixa litorânea e na Ibiapaba, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. As demais macrorregiões devem ter chuvas isoladas.

Já para a quarta (1º) é esperado céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões do Ceará. As chuvas no fim de janeiro já eram esperadas devido ao posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

Esse é o principal sistema meteorológico indutor de chuvas durante a quadra chuvosa, que acontece entre fevereiro e maio no Estado.

Legenda: Chuvas fortes se concentram na Grande Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

Acumulado de chuvas

A semana começou com bons volumes de chuvas entre cidades cearenses e Fortaleza aparece com o maior acumulado entre às 7h da segunda (30) e às 7h desta terça (31): foram 62 mm.

Na sequência, aparece Caucaia (60,4 mm) e Granja (59 mm) com os maiores índices de chuva no monitoramento feito pela Funceme. Confira o ranking das 10 maiores chuvas entre ontem (30) e hoje (31):

Maiores chuvas no Ceará

Fortaleza: 62 mm

Caucaia: 60,4 mm

Granja: 59 mm

Paracuru: 52 mm

Aquiraz: 42 mm

São Gonçalo do Amarante: 42 mm

Saboeiro: 38 mm

Pindoretama: 32 mm

Paraipaba: 31.2 mm

Eusébio: 28 mm

Áreas de risco

A Federação de Entidades de Bairros e Favelas de Fortaleza (FBFF), que realiza visitas a áreas de risco da Capital, estima que 22 mil famílias vivam em 89 regiões críticas, como noticiado pelo Diário do Nordeste.

As ocorrências atendidas pela Defesa Civil de Fortaleza, comparando o 1º semestre de 2022 ao de 2021, cresceram de 38% com o aumento de 916 para 1.272 casos.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil