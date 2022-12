Série Terra de Sabidos destaca participação de cearenses na Olimpíada de Astronomia

Para se ter sucesso nos estudos, o incentivo familiar é fundamental para manter estudantes focados nas matérias. No caso de Daniel Barros Lopes, estudante do 9º ano do Ensino Fundamental, o apoio constante da mãe e do avô serviu como motivador para bons resultados na escola.

Protagonista do 8º episódio da série Terra de Sabidos, o jovem de 15 anos foi medalha de ouro na edição 2022 da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Atualmente, Daniel está realizando a seletiva para fazer parte da equipe brasileira que disputará a Olimpíada Internacional de Astronomia.

Com 10 histórias inspiradoras, o projeto Terra de Sabidos valoriza o conhecimento e realizações de jovens estudantes de escolas públicas do Ceará por meio das quais vidas foram e seguem sendo transformadas. A iniciativa é realizada pelo Diário do Nordeste, com apoio da Prefeitura de Fortaleza e patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Todos os episódios da série serão liberados no Youtube do Diário do Nordeste no dia 28 de dezembro.

Confira a seguir o teaser do 8º episódio da série Terra de Sabidos.

Clique e confira a playlist