Jovem cearense se destaca com projeto que facilita a irrigação no interior do estado

Ajudar o próximo e fazer com que as teorias da ciência se transformem em melhorias para o dia a dia da população. É com essa missão que o jovem Nycollas Machado, de 17 anos e estudante do 3º ano do Ensino Médio, desenvolve pesquisas na cidade de Granja, no interior do Ceará.

Protagonista do 4º episódio da série Terra de Sabidos, que será lançada com exclusividade no Youtube do Diário do Nordeste no dia 28 deste mês, Nycollas foi um dos responsáveis por um projeto tecnológico que facilita o acesso à água durante o ano todo pelos agricultores.

Com 10 histórias inspiradoras, o projeto Terra de Sabidos valoriza o conhecimento e realizações de jovens estudantes de escolas públicas do Ceará por meio das quais vidas foram e seguem sendo transformadas. A iniciativa é realizada pelo Diário do Nordeste, com apoio da Prefeitura de Fortaleza e patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

Confira a seguir o teaser do 4º episódio da série Terra de Sabidos.

