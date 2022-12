Estudante se destaca como líder estudantil em episódio da série Terra de Sabidos

Nos corredores das escolas, além do aprendizado das matérias regulares, os estudantes também podem desenvolver as primeiras experiências com outras características pessoais. Uma delas é a liderança, que pode ser exercida em agremiações de alunos ou no dia a dia das atividades escolares.

Foi o caso de Maria Isabel Silvestre Santos, de 15 anos, estudante do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Maria Felicio Lopes, em Fortaleza. Protagonista do 6º episódio da série da Terra de Sabidos, a jovem comenta que ajudar o próximo e auxiliar na resolução de problemas são características suas e que busca sempre se engajar nas ações do local. Neste ano, Maria Isabel foi medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA).

Com 10 histórias inspiradoras, o projeto Terra de Sabidos valoriza o conhecimento e realizações de jovens estudantes de escolas públicas do Ceará por meio das quais vidas foram e seguem sendo transformadas. A iniciativa é realizada pelo Diário do Nordeste, com apoio da Prefeitura de Fortaleza e patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Todos os episódios da série serão liberados no Youtube do Diário do Nordeste no dia 28 de dezembro.

Confira a seguir o teaser do 6º episódio da série Terra de Sabidos.

Clique e confira a playlist